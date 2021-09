Premier: Polski Ład ma charakter twardej waluty zobowiązań

Puste obietnice poprzedników zamieniliśmy w twardą walutę zrealizowanych zobowiązań. Taki charakter ma Polski Ład - napisał premier Mateusz Morawiecki w piątek na Facebooku. Podsumował też "realizację 10 kroków", do których zobowiązał się jego rząd.

"Ile jest warta polityka, która polega na rzucaniu słów na wiatr? Tak często obserwowaliśmy to do roku 2015 - najpierw obietnice, a potem próby ich realizacji, z których pozostaje niewiele" - napisał szef rządu. "Zmieniliśmy to! Pieniądze bez pokrycia, czyli puste obietnice poprzedników, zamieniliśmy w twardą walutę zrealizowanych wobec Polaków zobowiązań. Taki charakter ma od samego początku Polski Ład" - przekonywał premier.

Morawiecki opisał też "sprawozdanie z realizacji 10 kroków, do których się zobowiązał rząd". "Niektóre są już wdrożone, bez wejścia w długi proces legislacyjny. Inne są procedowane - przyjęte przez rząd" - zapewnił.

Jeden z tych kroków - jak kontynuował Morawiecki - to "praca jako wartość i element godności człowieka". Wymienił tu wzrost płacy minimalnej i spadek bezrobocia. "Znacząco podnieśliśmy płacę minimalną. Od samego początku, jednym z głównych wyzwań i celów do zrealizowania była walka o miejsca pracy. Pamiętamy wysokie bezrobocie w III Rzeczypospolitej. Dziś poziom bezrobocia jest jednym z najniższych w całej Unii Europejskiej" - czytamy na FB.

Jak zaznaczył premier, jednocześnie rząd zdecydował się na - w jego opinii - "jedną z największych w historii obniżek podatków". "To pozostawienie w portfelach Polaków 16,5 mld zł. Obniżkę tę odczuje 18 mln Polaków. To także drugi próg podatkowy budujący aspiracje i spełniający ambicje Polaków. Podnosimy go pierwszy raz od 12 lat, z 85 tys. na 120 tys. zł" - napisał.

Według niego "Polski Ład to również programy prorodzinne dla młodych". "Oni najbardziej potrzebują pracy i mieszkania. Zapewniamy gwarancję na wkład własny. To gwarancja aż do 100 tysięcy złotych" - napisał.

Następny program, o którym wspomniał premier, to "odbiurokratyzowanie" budowy domów do 70 m2 w podstawie. "Przyjęliśmy ustawę, w której jest zapis, że budowa tych domów będzie możliwa bez otrzymywania zgody, a tylko na zgłoszenie. Tam, gdzie będzie potrzebne, w ciągu 21 dni samorząd będzie musiał udzielić odpowiedzi, co do warunków zabudowy na danym terenie. Pomyśleliśmy o tym, aby zliberalizować prawo budowlane, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo" - przekonywał.

Dalej Morawiecki pisał o służbie zdrowia. "Jeszcze parę lat temu na służbę zdrowia wydawano około 70 miliardów złotych. Wtedy wynagrodzenia dla budżetówki przez 6 lat stały w miejscu". "Podnieśliśmy je (wydatki na służbę zdrowia) do kwoty ponad 120 miliardów złotych" - zaznaczył. Według premiera "nigdy nie było takiego procentowego skoku". Zapewnił też o dalszym stopniowym zwiększania wydatków.

W odniesieniu do zarobków w służbie zdrowia, napisał: "Zrozumiałym jest, że każdy chciałby zarabiać więcej i to jest rdzeń naszej polityki - będziemy do tego dążyć, by za godną pracę wszyscy otrzymywali godną płacę" - podkreślił na FB.

Morawiecki wyliczył też podstawowe zobowiązania rządu wobec rolników. "Polski Ład to również ambitne propozycje dla polskiego rolnictwa. To zasadnicza przebudowa ubezpieczeń rolniczych, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego i zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego" - zapewnił.

Szef rządu napisał na FB także o zobowiązaniach w edukacji. "Chcemy też, żeby nasze dzieci i młodzież kształciły się w zawodach i kompetencjach, które są potrzebne w dzisiejszym, naładowanym nowinkami technologicznymi, świecie. Stąd małe Centra Nauki Kopernik w kilkudziesięciu miastach w Polsce" - podkreślił.

Podsumowując, szef rządu zadeklarował, że "te wszystkie rozwiązania i programy" rząd będzie "stopniowo przybliżać Polakom w najbliższych tygodniach i miesiącach".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl