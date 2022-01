Premier: Polski Ład plus tarcze antyinflacyjne pozytywnie wpłyną na budżety rodzin

Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie oraz tarcze antyinflacyjne pozytywnie wpłyną na budżet polskiej rodziny - ocenił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że z tytułu działań antyinflacyjnych w portfelach zostanie ponad 100 złotych.

Szef rządu podczas wtorkowej konferencji prasowej informował o nowych działaniach antyinflacyjnych, jakie zamierza podjąć rząd.

Według premiera tylko obniżenie do zera stawki VAT na żywność pozwoli zostawić w portfelu ok. 45 zł. Obniżka podatków na paliwa, gaz, ciepło to - jak zaznaczył Morawiecki - kolejne "dziesiątki złotych". Jego zdaniem pakiet antyinflacyjny pozwoli zaoszczędzić ponad 100 złotych.

Szef rządu zwrócił uwagę, że miliony polskich rodzin "liczy każdy grosz, każdą złotówkę". Podkreślił, że Polski Ład oraz tzw. tarcze antyinflacyjne "wpłyną netto na budżet polskiej rodziny". "Jak rzetelnie policzycie zmiany związane z Tarczą antyinflacyjną 1.0, 2.0 i z Polskim Ładem, to tutaj prawda będzie bardzo jaskrawa i korzystna dla ludzi" - mówił.

