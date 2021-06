Premier: Polski Ład przełoży się na wyższy wzrost gospodarczy

Agencje ratingowe, instytucje finansowe, oceniły, że Polski Ład przełoży się na zdecydowanie wyższy wzrost gospodarczy - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

"Agencje ratingowe, instytucje finansowe, które wkładają sobie te wszystkie dane do swoich modeli i z tych modeli wysnuwają pewne wnioski - doszli do wniosku - po ponad miesiącu od pokazania przez nas Polskiego Ładu, że on się przełoży, ten Polski Ład, (...) na zdecydowanie wyższy wzrost gospodarczy" - powiedział we wtorek na konferencji prasowej Morawiecki.

Jak dodał szef rządu, "to jest - mogę powiedzieć - bardzo dobra wiadomość, bo mówią to ci wszyscy, którzy oceniają nas w sposób emocjonalnie niezaangażowany". "Jednocześnie pookazują oni na rosnące perspektywy wzrostu gospodarczego, poprawę losu społecznego, większą dostępność różnych miejsc pracy - to jest bardzo dobra wiadomość" - stwierdził szef rządu.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego; dom do 70 m kw. bez formalności; a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl