Premier: Polski Ład to program sprawiedliwy, skierowany także dla polskiej klasy średniej

Polski Ład to program sprawiedliwy m.in. dla polskiej klasy średniej, ma zaspakajać aspiracje naszych obywateli - przekonywał w piątek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że od piątku rusza kolejna kampania promująca rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie.

Szef rządu podczas piątkowego briefingu podkreślił, że część zapowiadanych rozwiązań z Polskiego Ładu zostało już bądź będzie zrealizowane w najbliższych tygodnia .

Premier przekonywał, że rozwiązania podatkowe Polskiego Ładu spowodują, że 16,5 mld zł zostanie w kieszeniach Polaków i dla 18 mln osób - czyli większości pracujących, emerytów - zmiany będą korzystne. Dodał, że dla 90 proc. osób podatkowy Polski Ład będzie korzystny bądź neutralny.

Mateusz Morawiecki przyznał, że wiele osób z pozostających 10 proc., które będzie więcej płacić podatków, kontestuje zaprezentowane rozwiązania. Ale - zdaniem premiera - nowy system "będzie bardziej sprawiedliwy; jest solidarnościowy". Skierowany jest on również dla klasy średniej i ma zaspakajać aspiracje Polaków - zaznaczył.

Szef rządu przypomniał, że Polski Ład zakłada m.in. budowę domów bez pozwoleń do 70 m kw., czy gwarantowany przez państwo wkład własny na mieszkanie. To również - jak kontynuował - rodzinny kapitał opiekuńczy, program dla wsi, czy emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł.

Mateusz Morawiecki dodał, że rząd zrealizuje również pięć kolejnych elementów Ładu, czyli wyższe wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia; rozszerzenie systemu ubezpieczeń upraw rolnych; rozwój wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w szkołach; przeciwdziałanie tzw. betonozie w miastach oraz drugi nabór wniosków dla samorządów w ramach programu Inwestycji Strategicznych.

Premier poinformował ponadto, że w piątek rusza kolejna odsłona kampanii promującej Polski Ład. "Po raz kolejny ruszamy żeby słuchać Polaków - w każdej gminie, powiecie, jakich inwestycji potrzebują" - podsumował.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl