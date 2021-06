Premier: Polski Ład to także inwestycje i tworzenie nowych warunków do rozwoju

Polski Ład to inwestycje, ale też budowa i tworzenie nowych warunków do rozwoju - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Przekonywał, że polscy przedsiębiorcy w dużym stopniu dzięki tarczy antykryzysowej przetrwali kryzys dobrze i ich firmy są dziś gotowe do tygrysiego skoku.

Premier w wywiadzie dla Telewizji Wschód w kontekście prowadzonych w Polsce inwestycji, m.in. odbudowanego mostu w Mogielnicy (powiat siedlecki) podkreślił, że Polski Ład to "odbudowa, ale i coś więcej - budowa i tworzenie nowych warunków do rozwoju". Wskazywał, że po pandemii "rozpoczynamy nowy rozdział w historii Polski, Europy i świata".

Mówił, że pandemia koronawirusa była dla wielu rodzin katastrofą i jest tragedią, ale - jak wskazywał - "z gospodarczego punktu widzenia otwiera się nowy rozdział". "Ja chcę, by ten rozdział był pełen szans do wykorzystania dla Polski i Polaków" - zaznaczył.

Wskazywał, że odbudowany most to jedna z tysięcy planowanych i wykonywanych w ramach Polskiego Ładu inwestycji. Podkreślał, że "Polski Ład jest o inwestycjach, ale jest też o warunkach do rozwoju w takich miejscach jak właśnie powiat siedlecki".

Morawieckiego spytano, jak ocenia stan polskich przedsiębiorstw po kolejnych falach pandemii. "Oceniam dobrze stan polskich przedsiębiorców" - odpowiedział. Zaznaczył, że branże takie jak gastronomia czy branża hotelarska zostały w kryzysie "porturbowane".

"Zasadniczo polscy przedsiębiorcy w dużym stopniu dzięki tarczy antykryzysowe przetrwali kryzys dobrze. To oznacza, że przechowali tę wartość swojej firmy budowanej przez lata, dzięki temu ocaliliśmy też miliony miejsc pracy i dziś gotowe są te firmy do tygrysiego skoku, do mocnego skoku rozwojowego w świecie po Covid-19" - oświadczył.

Przekonywał, że Polska ma na tle innych krajów UE wyjątkowo niskie bezrobocie i dużą dynamikę eksportu. Mówił też o dobrych "wskaźnikach wyprzedzających" dotyczących zamówień, zamówień przemysłowych, które - jego zdaniem - wskazują, że "mocny rozwój jest przed nami". "Warto więc zatrudniać pracowników, bo mamy przed sobą naprawdę dobry okres" - mówił.

Podkreślał także, iż w Polskim Ładzie nie ma "Polski A, B czy C", a rząd będzie przeznaczał miliony na mosty, drogi i odbudowę zabytków we wszystkich częściach kraju.

