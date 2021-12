Premier: Polski Ład to zupełnie nowa jakość w polityce państwa

Polski Ład to zupełnie nowa jakość w polityce państwa - powiedział w piątkowym podkaście premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że jeśli pandemia ma być motorem realnej zmiany, to musi stać się punktem zwrotnym w rozumieniu polityki i społeczeństwa.

Szef rządu powiedział, że "w czasach globalnych zawirowań potrzebujemy być silni, jako wspólnota, jako państwo".

Wskazał, że źródłem nadziei będzie "pokonanie zmory III RP, czyli bezrobocia, które tak groźne był jeszcze półtora roku temu". "Wszyscy z powrotem baliśmy się, żeby nie wzrosło" przypomniał premier. Jak ocenił, "tarcze finansowe, tarcze antykryzysowe zadziałały tutaj dobrze".

Jako drugie źródło nadziei szef rządu wskazał szczepionkę. Dzięki niej, jak stwierdził, "naprawdę możemy pokonać pandemię". "Wykorzystajmy je w walce z pandemią" - zaapelował Morawiecki.

Przyznał, że "pandemia zdemolowała nasz świat wprowadzając element chaosu". "Dlatego tak ważne jest przywrócić mu ład" - zaznaczył premier.

Wśród najważniejszych wydarzeń szef rządu wskazał zainicjowanie Polskiego Ładu. "Nasze zadanie sięgało dalej, niż kryzys pandemiczny" - powiedział premier.

Zwrócił uwagę, że wielu polityków na świecie mówi, że współczesna polityka gospodarcza nie wymaga wielkich korekt a wszystkiemu co złe, winien jest koronawirus. "Sądzę, że jeśli pandemia ma być motorem realnej zmiany, to musi stać się punktem zwrotnym w naszym rozumieniu polityki i społeczeństwa" - podkreślił Morawiecki.

Przyznał, że system od lat był niesprawiedliwy. "Od lat przepaść między tymi, którzy zarabiają krocie i jeszcze uciekają z nimi do rajów podatkowych, a tymi, którzy mimo ciężkiej pracy z trudem wiążą koniec z końcem, cały czas rosła" - mówił premier. "Dobra, które powstają dzięki naszej wspólnej pracy nie są dzielone tak jak należy narastało od lat. Pandemia stała się tym momentem, który uświadomił nam, że tak dalej być nie może" - kontynuował Morawiecki.

Zaznaczył, że Polski Ład to "zupełnie nowa, jakość w polityce państwa". "Chcemy w ten sposób skończyć z pewnym etapem polskiej historii, etapem przeciętności, mizerii, +dziadostwa w polityce+, neoliberalizmu, który królował i był wszechobecny od początku lat 90-tych" - powiedział premier.

Stwierdził, że ma świadomość, iż "wokół Polskiego Ładu narosło sporo mitów". "Ludzie mają w sobie naturalną obawę przed zmianami, ale jeśli faktycznie marzymy o tym, żebyśmy my i nasze dzieci mogli żyć na prawdziwie europejskim poziomie to czas najwyższy zrobić krok do przodu" - wskazał szef rządu. "Fundamentalne zmiany wchodzą już od stycznia" - przypomniał premier.

"Już w pierwszym miesiącu zdecydowana większość Polaków zacznie otrzymywać wyższe pensje. Skorzysta z kwoty wolnej od podatku czy przestanie płacić podatek od emerytury" - wymienił Morawiecki. Dodał, że więcej pieniędzy zostanie skierowana na służbę zdrowia i samorządu.

