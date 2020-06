Premier: polski program pomocowy największy w regionie, ale też najbardziej innowacyjny

Polski program pomocy dla gospodarki - w związku z epidemią koronawirusa - był nie tylko największy w regionie, ale także najbardziej innowacyjny - powiedział premier Mateusz Morawiecki w środę do uczestników konferencji Impact w Krakowie.

Premier zwrócił uwagę, że wiele mówi się o tym, iż "Polska wdrożyła największy w regionie i w historii pakiet wsparcia przedsiębiorców, dzięki któremu - według Komisji Europejskiej - polska gospodarka radzi sobie najlepiej w Europie".

"Nieco mniej mówi się o tym, że ten pakiet Polskiego Funduszu Rozwoju mógł być tak szybko dostępny i tak wiarygodny od strony przedsiębiorców, bo jest też najbardziej innowacyjny. W ciągu dwóch tygodni udało się zintegrować w jedność ponad 420 różnych systemów IT, nad czym pracowało kilkuset świetnych programistów i analityków" - opisywał. Wskazał, że dzięki temu wysiłkowi w ciągu miesiąca do polskich firm popłynęło ponad 50 mld zł wsparcia na ratowanie miejsc pracy, a wkrótce "dołączy kolejny ogromny strumień dzięki 64 mld euro z unijnego Funduszu Odbudowy".

Szef rządu dziękował też informatykom i innowatorom za stworzenie "narzędzi do zdalnej nauki, nowoczesnego sprzętu medycznego oraz wielu innych narzędzi wspierających naszych seniorów, przedsiębiorców i gospodarkę" w czasie pandemii koronawirusa.

Podkreślił przy tym, że nowoczesne narzędzia wypracowane podczas pandemii posłużą także po jej zakończeniu. "Uczniowie kilkunastu tysięcy szkół, które dziś wdrożyły zaawansowane narzędzia do zdalnej nauki, będą mogli korzystać z nich również jutro, i to na nowoczesnym sprzęcie, na który jako państwo przeznaczyliśmy już ponad 350 mln zł" - mówił, wskazując, że podobnie jest np. z załatwianiem spraw urzędowych przez internet lub prowadzeniem biznesu online.

"Cyfryzacja pomaga wszystkim dziś, a jutro będzie pomagać jeszcze bardziej, ale tylko jeżeli wspólnie wykorzystamy tę szansę, jaka stoi dziś przed nami wszystkimi" - powiedział.

Tarcza Finansowa PFR to rządowy program wsparcia finansowego dla przedsiębiorców poszkodowanych skutkami COVID-19. Pomoc skierowana jest do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm. Jej wartość to ok. 100 mld zł.