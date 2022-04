Premier: pomimo szantażu nie będziemy cierpieć na brak gazu

Pomimo szantażu nie będziemy cierpieć na brak gazu, politykę prewencji zaczęliśmy dużo wcześniej - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Telewizji Republika. Zaznaczył, że Polska realizuje najbardziej radykalny plan odejścia od rosyjskich węglowodorów.

Według premiera, Putin decyzją o wstrzymaniu dostaw gazu do Polski i Bułgarii udowodnił "bardzo dobitnie, że zamierza posługiwać się surowcami w celu wymuszania różnych zachowań".

"Nie ugięliśmy się przed tym szantażem: nie będziemy płacić rublami. Nie mam przekonania, że wszystkie państwa członkowskie UE postępują podobnie, ale my pokazujemy najwyższe standardy w zachowaniu zapisów sankcyjnych i dlatego ten gaz został zatrzymany" - powiedział Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że Polska jest zabezpieczona i "pomimo tego szantażu nie będziemy cierpieli na brak gazu". Przypomniał, że gospodarstwom domowym i instytucjom użyteczności publicznej zostaną przedłużone "ulgowe" taryfy na gaz do 2027 r.

Morawiecki zaznaczył ponadto, że rząd będzie posługiwał się "wszelkimi dostępnymi możliwościami prawnymi, aby wyegzekwować (...) należności związane z przerwanym kontraktem". "Rosja będzie musiała zapłacić kary i odszkodowania" - wskazał.

"Zatroszczymy się również o to, aby na rynkach międzynarodowych Rosja upadła jeszcze niżej co do swojej wiarygodności. Choć i to słowo w odniesieniu do Rosji ma bardzo szczególne znaczenie, raczej jest to wiarygodność a rebours (na opak - PAP)" - powiedział premier.

Premier zwrócił uwagę, że "wiele krajów Europy Zachodniej czuje się uzależnionych od Rosji". "Pokażemy więc, że można sobie poradzić bez rosyjskiego gazu. Będziemy bezwzględnie egzekwować kary od Gazpromu" - zapowiedział.

Według szefa rządu Polska realizuje "najbardziej radykalny" plan odejścia od rosyjskich węglowodorów. W wywiadzie premier wspomniał o swojej wtorkowej wizycie w Niemczech, podczas której rozmawiał nie tylko z kanclerzem Scholzem, ale także innymi przedstawicielami partii politycznych w Bundestagu.

"Wobec wszystkich przedstawiałem nasz polski plan odejścia od węglowodorów" - poinformował. "Jest on tam (w Niemczech - PAP) uważany za jeden z najbardziej radykalnych, za najbardziej radykalny plan, za plan niepodległości, plan, który ma służyć także obronie wolności przez Ukrainę - bo przecież wszystko toczy się dzisiaj wokół Ukrainy. Tam jest oko cyklonu, tam rozgrywa się walka o przyszłość Europy. To dzisiejsze tygodnie i miesiące zdefiniują geopolitykę Europy i świata na najbliższe lata, a może nawet dekady" - podsumował.

We wtorek wieczorem PGNiG przekazał do wiadomości publicznej decyzję Gazpromu o wstrzymaniu dostaw gazu do Polski od środy rano.

