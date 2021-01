Premier: ponad 350 mld zł na odbudowę po epidemii

Przystępujemy do konsultacji i inwestowania środków na odbudowę po epidemii; leczenie gospodarki po epidemii wymagać będzie szerokich konsultacji, ekspertyzy i specjalistów - mówił na poniedziałkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Dziś przedstawiamy Umowę Partnerstwa, która obejmuje 76 mld euro na lata 2021-2027, a więc ponad 350 mld zł - historyczne środki, które są tylko częścią z wielkiej puli przysługującej Polsce - powiedział premier.

Premier mówił na konferencji prasowej, że przy realizacji inwestycji do środków europejskich rząd dodaje 60 proc. środków krajowych. Więc ta siła uderzenia inwestycyjnego w najbliższych kilku latach będzie bez precedensu.

Komisja Europejska stawia dwa warunki, pierwszy to żeby 30 proc. ma być wykorzystana na tak zwany Zielony Ład, a 25 proc. na agendę cyfrową - przypomniał minister finansów.

Morawiecki przypomniał, że w wyniku pandemii w marcu 2020 r. rząd musiał wprowadzić stan zagrożenia epidemicznego.

🇪🇺 Konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa - planu inwestowania funduszy unijnych i krajowych od 18 stycznia do 22 lutego.



Więcej informacji:

➡ https://t.co/DzVxvKxtp0 pic.twitter.com/4e7SlPKqFH — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 18, 2021

"Dzisiaj przystępujemy do konsultacji i do inwestowania potężnych środków. Środki, które wynegocjowaliśmy w Brukseli w ostatnich kilku miesiącach to nie tylko historycznie największe środki, które nam przysługują, ale to także środki ekstra, ponad to, co było do tej pory rozdystrybuowane, to dodatkowe fundusze, które chcemy przeznaczyć przede wszystkim na odbudowę właśnie po epidemii" - mówił szef rządu.

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Główne obszary inwestycji to przede wszystkim infrastruktura, innowacje, ochrona środowiska, ochrona służby zdrowia. Uwzględniamy w podziale środków poziom zamożności regionów, badania i rozwój, które są możliwe tam do wykonania. #NowyŁad — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 18, 2021

"Leczenie gospodarki po epidemii to coś, co wszystkie kraje robią po raz pierwszy i co wymagać będzie szerokich konsultacji, ekspertyzy, specjalistów, ale także tempa działania i żeby to tempo było utrzymane, żeby Polska nadal również w tym roku i kolejnych latach miała jeden z najlepszych poziomów wzrostu gospodarczego w UE, a jest na to ogromna szansa, musimy we właściwy sposób zagospodarować wszelkie dostępne nam środki" - dodał Morawiecki.

Historyczne środki na odbudowę

"Widzimy, że na Polskę, Europę i świat spada lawina zakażeń, ale nie wolno nam przegapić momentu odbudowy, w który chcemy wejść szybko - już zimą kalendarzową, wiosną tego roku chcemy, żeby ruszyły przetargi, żeby ruszyło jak najwięcej zleceń inwestycyjnych" - mówił szef rządu mówił na konferencji prasowej.