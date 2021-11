Premier: postaramy się wdrożyć pakiet antyinflacyjny jeszcze w grudniu

Postaramy się wdrożyć pakiet antyinflacyjny jeszcze w grudniu - zapowiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Wskazał, że niektóre jego elementy będą przedmiotem wtorkowych prac rządu.

Jak powiedział podczas poniedziałkowej konferencji w Pyrzowicach na Śląsku szef rządu, wszystkie elementy tarczy inflacyjnej, które zostały zaprezentowane w ubiegłym tygodniu "są już przedmiotem prac".

Premier zapewnił, że wszystkie te elementy pakietu, które będą wymagały prac ustawowych "w błyskawiczny sposób, już jutro (...) będą omawiane, a te, które będą musiały trafić do Sejmu, trafią w błyskawiczny sposób".

"Zgodnie z naszą regułą wiarygodności i sprawczości postaramy się wdrożyć ten pakiet jeszcze w grudniu, tak żeby niektóre jego elementy jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, a niektóre potem, mogły wejść w życie od 1 stycznia 2022 r." - powiedział szef rządu.

Podczas czwartkowej konferencji premier ogłosił założenia tarczy antyinflacyjnej o wartości do 10 mld zł. Tarcza składa się z sześciu elementów: obniżki cen paliw silnikowych - akcyza na poziomie minimum unijnego oraz 0 proc. od sprzedaży detalicznej paliw; obniżki cen gazu (styczeń-marzec) - niższy VAT (8 proc,. zamiast 23 proc.); zero proc. akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych; obniżki cen energii elektrycznej (styczeń-marzec) - niższy VAT (5 proc. zamiast 23 proc.); obniżki kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych - poprzez dodatek "tarczowy" od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego; oszczędności w administracji i budżecie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi PAP, ograniczenie dynamiki rosnących cen paliw ma nastąpić wskutek obniżenia od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. wysokości akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. "Dodatkowo od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej" - napisano.

Planowane jest obniżenie stawki VAT na gaz ziemny dla odbiorców tego gazu za pomocą narzędzi podatkowych. Wskazano na obniżkę VAT do poziomu 8 proc. (z obecnego 23 proc.) na trzy miesiące - od stycznia do marca 2022 r.

"Oprócz szczególnej pomocy najbardziej potrzebującym, którzy otrzymają dodatki, chcemy solidarnie i sprawiedliwie złagodzić negatywne efekty wzrostu cen energii elektrycznej. Są one spowodowane kryzysem gazowym oraz wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 w unijnym systemie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (UE ETOS). Dlatego proponujemy: zwolnienie z akcyzy z obecnych 5 zł/MWh do 0 zł/MWh dla gospodarstw domowych; obniżenie akcyzy na energię elektryczną dla pozostałych odbiorców do minimum UE" - napisano w informacji przekazanej PAP.

Obniżka VAT na energię elektryczną do 5 proc. ma obowiązywać przez trzy miesiące w okresie styczeń-marzec 2022 r.

