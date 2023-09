Premier: prawo dżungli zastąpiliśmy inwestowaniem w majątek narodowy

Rząd Prawa i Sprawiedliwości zatrzymał proces wyprzedaży majątku narodowego; odwróciliśmy niedobry trend na rynku pracy; tamto prawo pięści, prawo dżungli zastąpiliśmy inwestowaniem w majątek narodowy - powiedział w Tarnobrzegu ( woj. podkarpackie) premier Mateusz Morawiecki.

Premier odwiedził w poniedziałek Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg.

Szef rządu powiedział, że wizyta w tym miejscu powinna być polecona wszystkim politykom, by mogli zobaczyć, "jak ważne jest to, żeby szanować, a nie wyprzedawać majątek narodowy".

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości zatrzymał ten proces wyprzedaży majątku narodowego w 2016, 2017 roku i rozpoczęliśmy inwestowanie" - powiedział Morawiecki.

Wskazywał, że w czasach poprzednich rządów dochodziło do wyprzedaży majątku narodowego, zwiększenia bezrobocia i złego trendu na rynku pracy.

"Odwróciliśmy tamten niedobry trend na rynku pracy. Tamto prawo pięści, prawo dżungli zastąpiliśmy inwestowanie w majątek narodowy" - podkreślił premier.

Przypomniał, że rząd PiS wypełnił jeden z postulatów "Solidarności" dotyczący emerytur stażowych. "Dla mężczyzn, którzy przepracowali 43 lata i dla kobiet, które przepracowały 38 lat zaoferowaliśmy emerytury stażowe, które są dobrze przeliczone, dobrze skalkulowane w kontekście naszego budżetu. To kolejna rzecz, która jest możliwa do realizacji dlatego, że pogoniliśmy mafie vatowskie, naprawiliśmy system finansów publicznych" - zaznaczył Morawiecki.

Jak mówił, "Tusk wyprzedał kolejkę na Kasprowy Wierch, na Gubałówkę, likwidował rok po roku +Siarkopol+". "To jest to liberalne prawo dżungli, przed którym przestrzegam. Strzeżmy się wszyscy takiego podejścia do rynku pracy" - dodał premier.