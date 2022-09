Premier: produkowana w Polsce broń pomaga dzisiaj w obronie suwerenności Ukrainy

Razem z naszymi sojusznikami pomagamy Ukrainie obronić suwerenność; broń, która produkowana jest w Polsce, jak Pioruny czy Kraby, pomaga dzisiaj bronić Ukrainy, można z dumą myśleć o polskim przemyśle obronnym - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas MSPO w Kielcach.

"Można z dumą myśleć o polskim przemyśle obronnym, choć nasze działania muszą być uzupełniane za granicą. Czas spokoju, pokoju i bezpieczeństwa w Europie skończył się 24 lutego tego roku, wraz z okrutną napaścią Rosji na Ukrainę. Dzisiaj razem z naszymi sojusznikami pomagamy przetrwać naszym sąsiadom ukraińskim, pomagamy obronić suwerenność. I broń, która produkowana jest w Polsce - jak (ręczne wyrzutnie przeciwlotnicze - PAP) Pioruny, który tu widziałem, jak (samobieżne armatohaubice - PAP) Kraby czy inny ciężki sprzęt, jak nowoczesne polskie karabiny pomaga dzisiaj w obronie suwerenności Ukrainy" - mówił premier podczas wystąpienia na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Premier podziękował też "wszystkim, którzy starają się w jak najszybszy sposób zmodernizować polską armię i jeszcze bardziej uzdrowić finanse publiczne, by były pieniądze na nią pieniądze".

"Przyszły rok to jest rewolucja w finansowaniu polskiej armii. O ile za czasów naszych poprzedników łączne wydatki na wojsko to ok. 38 mld w szczycie, to w przyszłym roku będzie to razem z zakupami 138 mld - 100 mld budżet, i do 40 mld - zakupy zbrojeniowe, finansowane w różnym układzie i przez różne podmioty" - zaznaczył szef rządu.

"Mamy silną armię i silny sojusz. Parę dni temu rozmawiałem z panią wiceprezydent (USA) Kamalą Harris, która podkreśliła słowa prezydenta Joe Bidena, które wypowiedział w Warszawie: żaden cal kwadratowy państw należących do NATO nie jest zagrożony, będziemy wspólnie bronić każdej piędzi ziemi. Upewniam się co do tego w każdej kolejnej rozmowie z premierami - jak dzisiaj rano z premier Szwecji" - dodał Morawiecki.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl