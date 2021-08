Premier: program budowy dróg tworzy perspektywy dla polskich firm

Program budowy dróg tworzymy perspektywy dla polskich przedsiębiorców, którzy coraz częściej wygrywają przetargi i budują coraz bardziej skomplikowane konstrukcje inżynieryjne - mówił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia jednego z odcinków Via Baltica.

"Poprzez cały program budowy dróg tworzymy perspektywy dla polskich przedsiębiorców, bo to oni biorą udział w przetargach i to oni coraz częściej wygrywają przetargi. Uczą się budować coraz bardziej skomplikowane, zaawansowane konstrukcje inżynieryjne" - powiedział premier.

Dodał, że obecny rząd nie zapomina o drogach powiatowych i gminnych, na które przeznaczane są coraz większe środki. Jak mówił, na drogi powiatowe i gminne rządy PO i PSL w ciągu ośmiu lat wydały około 5,5 mld zł. "My tylko w ciągu jednego roku 2019 przeznaczyliśmy około 6 mld zł" - podkreślił szef rządu.

Via Baltica to międzynarodowy korytarza transportowy łączący kraje bałtyckie z zachodnią Europą. To odcinki dróg ekspresowych S8 i S61 pomiędzy Warszawą i przejściem granicznym w Budzisku. W sumie Via Baltica ma liczyć 311 km.

