Premier: projekty dot. zbiorników retencyjnych, przetwórstwa i energii dla polskiej wsi będą realizowane

Projekty dla rolnictwa dotyczące między innymi zbiorników retencyjnych, przetwórstwa i energii dla polskiej wsi będą realizowane; to nasze zobowiązanie wobec polskiej wsi - powiedział w niedzielę podczas XVIII Kongresu Rolnictwa premier Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że kolejną ważną dla niego sprawą, co do której chce rozwiać niepokój rolników, to programy dla rolnictwa związane z KPO.

"Podjąłem decyzję, że będziemy realizować te programy już wkrótce, nie czekając na "ostateczne zgody takiego czy innego programu, całego programu odbudowy, częściowych programów" - powiedział.

"Bo to są bardzo dobre, wypracowane ze środowiskiem rolniczym projekty, programy, chociażby ten dotyczący rezerw wody, zbiorników retencyjnych, mniejszych zbiorników retencyjnych; ten, o którym parę miesięcy temu powiedzieliśmy, że na każdy taki zbiornik retencyjny będziemy dopłacać w sposób możliwie prosty, mam nadzieję bez żadnej biurokracji(...) będziemy dopłacać 15 tys. zł, aby szybko powstały lepsze warunki wodne na polskiej wsi" - mówił szef rządu.

Premier wspomniał też o innych programach, takich jak energia dla polskiej wsi czy programy i projekty dla przetwórstwa rolnego, który pozwolą utrzymać większą marżę dla polskiej wsi.

"To są te nasze zobowiązania wobec polskiej wsi, które podjęliśmy. Ale także wszystkie te, które na kongresie polskiej wsi cztery miesiące temu przedstawialiśmy. One wszystkie zostaną wypełnione, łącznie z tym, że dla ogromnej większości, 95, 97 proc. polskich gospodarstw rolnych przed czasem, który obiecaliśmy zapewnimy dopłaty do hektara takie same jak średnia dla UE albo nawet nieco wyższe" - mówił Morawiecki.

"Będą to programy, które będziemy uzupełniać z innych budżetów, z innych środków, dlatego, że nasze zobowiązanie musi być wykonane i będzie wykonane" - oświadczył szef rządu.

Wiktoria Nicałek, Anna Bytniewska

