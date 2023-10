Rząd proponuje dla wszystkich gmin w powiatach do 20 tys. dodatkowe środki 250 tys. zł m.in. dla Kół Gospodyń Wiejskich lub zespołów sportowych, jeżeli się przekroczy pułap frekwencyjny 60 proc. - poinformował w środę w Karminie (woj. wielkopolskie) premier Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki spotkał się w Karminie (woj. wielkopolskie, gmina Dobrzyca) z przedstawicielami Koła Gospodyń Wiejskich.

Odnosząc się do frekwencji wyborczej powiedział: "Aby ta frekwencja była jak najwyższa, proponujemy dla wszystkich gmin w powiatach do 20 tys., dodatkowe środki - 250 tys. zł dla Kół Gospodyń Wiejskich lub zespołów sportowych, jeżeli się przekroczy pułap frekwencyjny 60 proc." "Pójdźcie do wyborów, głosujcie w referendum w najbliższą niedzielę. To niezwykle ważna sprawa" - dodał szef rządu.

Zwrócił także uwagę, że do takiej gminy, jak gmina Dobrzyca trafiło "bezprecedensowo dużo środków". "Tyle środków, ile wcześniej, nigdy nie trafiło. Tutaj były inwestowane pieniądze w sale gimnastyczne, w inwestycje wodno-kanalizacyjne czy drogowe" - wskazał szef rządu.

"Ale często tam, w Warszawie, +mądre głowy+ mówią, że Polakom brakuje takiego poczucia społecznego obywatelstwa, zaangażowania się w lokalne sprawy. To wiecie co, wyjedźcie tam spoza tych swoich biurek w Warszawie, przyjedźcie tutaj, do takich gmin jak Dobrzyca i zobaczycie co to jest prawdziwa aktywność obywatelska. To jak tutaj tętni życiem, ta piękna część Wielkopolski, to serce rośnie" - mówił.

"Chciałbym też, żeby tereny wiejskie, miejsko-wiejskich gmin, tych mniejszych, które zwykle w wyborach są niedoreprezentowane, mniej, rzadziej chodzą do wyborów, bo lokal wyborczy jest dalej, żeby ta energia popchała wszystkich ludzi do wyborów. Zwłaszcza właśnie tych, którzy do tej pory nie poszli, a którzy widzą zmiany wokół siebie. Rozejrzyjcie się drodzy państwo. W gminach, powiatach, sołectwach Polski lokalnej - to była Polska zwijana" - mówił premier.

"Ponad połowa posterunków policji zamknięta. Co to oznaczało dla bezpieczeństwa Polaków na granicach, na ulicach miast, miejscowości takich jak właśnie Dobrzyca czy Karmin? Oznaczało to mniejsze bezpieczeństwo" - dodał szef rządu.

Ocenił, że w związku z tym, co się dzieje obecnie na Bliskim Wschodzie, w Izraelu "setki tysięcy muzułmańskich migrantów będą migrowały do Europy". "My stawiamy twardą tamę. Na ostatniej Radzie Europejskiej powiedziałem: twarde weto dla nielegalnej imigracji. I tego się będziemy trzymali tak długo, jak rząd PiS będzie kierował sprawami kraju" - zapewnił.

Premier przypomniał także "to, co udało się zmienić i zrobić dobrego w życiu społecznym rodzin". Wymienił m.in. programy 500 plus i 800 plus, 13. i 14. emeryturę, skrócenie wieku emerytalnego do 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. "To też przecież niezwykle ważna sprawa, bo wiemy, że nasi poprzednicy z PO podnieśli wiek emerytalny i nie miejmy złudzeń chcą podnieść wiek emerytalny z powrotem" - ocenił szef rządu.

Zwracając się do przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich premier podziękował im za zaangażowanie z życie lokalnych społeczności. "Kobietom gospodarskim i wyjątkowym, chciałbym raz jeszcze podziękować, bo to wy na tych trzech etatach często, czyli praca zawodowa, potem praca w domu, i jeszcze ten trzeci etat, ten dobrowolny etat, czyli praca we wspólnotach lokalnych, praca w świetlicach takich pięknych jak ta, którą tutaj miałem możliwość oglądnąć, ale właśnie praca w Kołach Gospodyń Wiejskich, to jest coś niesamowitego" - podkreślił.

"Dziękuję za waszą energię, za wasz uśmiech, za wasz wysiłek. Uczę się tego od was, bardzo wam za to dziękuję i bardzo proszę o jak największą waszą aktywność w społecznościach lokalnych, bo to budzi tego ducha polskości, ducha patriotyzmu wszędzie, w każdym zakątku Polski" - dodał.

W spotkaniu w Karminie uczestniczyła też minister zdrowia Katarzyna Sójka, która zaapelowała o dbanie o zdrowie i korzystanie z badań profilaktycznych. "Rozmawialiśmy dzisiaj w Karminie m.in. o tym, w jaki sposób dbać o swoje zdrowie. Zainicjowaliśmy tutaj program Ambasadorki Zdrowia" - powiedziała minister.

Przypomniała, że program profilaktyki raka piersi został rozszerzony i do bezpłatnych badań mammograficznych uprawnione są panie w wieku od 45 do 74 lat. Wcześniej z możliwości takiej mogły skorzystać osoby między 50. a 69. rokiem życia.

"Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkie panie między 45. a 74. rokiem życia, by skorzystać z bezpłatnej mammografii. Tutaj niedaleko w szpitalach powiatowych w Pleszewie i w Krotoszynie można przebadać się stacjonarnie. Można też zaprosić mammobusy" - wskazała szefowa MZ.

Minister poinformowała też, że na stronie www.ambasadorkazdrowia.gov.pl są niezbędne informacje dotyczące tego, jak skorzystać z mammografii, a także, kiedy i gdzie można wykonać bezpłatnie badania w placówce i w mammobusie.

Szefowa resortu zdrowia przypominała też o możliwości skorzystania z programu Profilaktyka 40 Plus. Przewiduje on realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego. "Weźmy sprawy zdrowia w swoje ręce. Zadbajmy o siebie i swoich bliskich, o swoje otoczenie" - zaapelowała minister Sójka.

W trakcie wizyty w Wielkopolsce premier odwiedzi także m.in. Kalisz.