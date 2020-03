Premier Morawiecki: proponujemy konstruktywny pakiet antykryzysowy

W tym trudnym czasie dla przedsiębiorstw proponujemy bardzo konstruktywny pakiet antykryzysowy po to, żeby zapewnić utrzymanie miejsc pracy oraz, żeby przedsiębiorstwa mogły przejść przez ten trudny okres - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił w środę na konferencji prasowej, że rząd za pomocą pakietu antykryzysowego chce zadbać o miejsca pracy.



"Chcemy zadbać o tych, których w pierwszej kolejności kryzys dotknie najbardziej. Praca, praca i jeszcze raz praca. Dbajmy o ludzi, dbajmy o pracowników, bo zbliżający się okres, to będzie okres próby. Okres bardzo trudny, więc chcemy pomóc przedsiębiorcom w utrzymaniu miejsc pracy poprzez bezpośrednie wsparcie z budżetu dla zapewnienia części finansowania wynagrodzeń pracowników" - podkreślił Morawiecki.





Dlatego - dodał - "zdecydowaliśmy się na dopłaty do każdego miejsca pracy, które będzie zagrożone według pewnych określonych kryteriów w wysokości do 40 procent średniego krajowego wynagrodzenia" - podkreślił premier.



Tworzymy fundusz inwestycji publicznych w wysokości 30 mld zł; będziemy wzmacniać wydatki m.in. na drogi samorządowe, cyfryzację, modernizację szkół oraz politykę klimatyczną - mówił w środę premier Mateusz Morawiecki.





"My taki fundusz inwestycji publicznych tworzymy. To będzie fundusz do wysokości 30 mld zł. Dodatkowe pieniądze, oprócz tych, które do tej pory były zaplanowane i były wykorzystane na drogi samorządowe, mosty, infrastrukturę cyfrową, unowocześnienie infrastruktury szkolnej, na politykę klimatyczną, na czyste powietrze i wszelkie inne cele, które będą niezbędne po to, żeby pomóc też polskim małym i średnim przedsiębiorcom" - mówił premier.Jeśli zdecydujemy się na przedłużenie przerwy w szkołach, wydłużymy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do ósmego roku życia - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Jak poinformował, decyzja zapadnie najpóźniej na początku przyszłego tygodnia.Podczas konferencji prasowej po roboczym spotkaniu rządu premier wymieniał filary pakietu antykryzysowego dla gospodarki w związku z epidemią koronawirusa.Jednym z filarów będzie wsparcie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, samozatrudnionych i osób pracujących na umowach o dzieło i zlecenie w wysokości przynajmniej 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wsparcie będzie jednorazowe."To często są malutkie zakłady pracy, jednoosobowe firmy (...). To tutaj chcemy przede wszystkim zadziałać, żeby pomóc przejść przez ten okres ludziom, gdzie spodziewamy się, że uderzenie będzie najbardziej dramatyczne" - oświadczył premier Morawiecki.Kolejnym z obszarów tzw. tarczy antykryzysowej będzie - jak mówił premier - kontynuacja zasiłku opiekuńczego, jeśli rząd zdecyduje się na przedłużenie przerwy w szkołach, żłobkach i przedszkolach."Poinformujemy o tym najpóźniej na początku przyszłego tygodnia lub w weekend. Ta decyzja jeszcze nie zapadła. Zbieramy dane dotyczące nowych zachorowań. Jeśli przedłużenie nastąpi, to poza już obowiązującą specustawą będziemy gotowi, by podstawić finansowanie na zrekompensowanie zasiłków opiekuńczych dla osób, którzy muszą pozostać w domu" - powiedział Mateusz Morawiecki.Wcześniej premier mówił, że zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat ośmiu będzie przedłużony o kolejne dwa tygodnie. Zapowiedział też rozwiązania dla osób niepełnosprawnych.