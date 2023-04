Premier: proponujemy tarczę rolną dla rolnictwa (aktualizacja)

Proponujemy tzw. tarczę rolną dla rolnictwa; zwiększymy dopłaty do paliwa rolniczego do 2 zł, a w najbliższym czasie rząd wyśle notyfikację do KE ws. zgody na dopłaty w wysokości 500 zł do nawozów sztucznych - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w sobotę na konwencji rolnej PiS.

W sobotę we wsi Łyse niedaleko Ostrołęki odbyła się konwencja PiS poświęcona kwestiom rolnictwa; poza premierem wzięli w niej udział m.in.: prezes partii Jarosław Kaczyński, minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus oraz inni przedstawiciele kierownictwa partii.

Konwencję rozpoczęło wystąpienie Kaczyńskiego, który zapowiedział m.in., że przeprowadzony zostanie powszechny skup zbóż zalegających w silosach i magazynach po minimalnej cenie 1400 zł za tonę. Poinformował też, że na sobotnim posiedzeniu rząd podjął postanowienie o rozporządzeniu, które zakazuje przywożenia do Polski zboża i innej żywności z Ukrainy.

Premier w swoim wystąpieniu powiedział, że rząd Prawa i Sprawiedliwości po pandemii Covid-19 wdrożył tarczę antykryzysową, a w czasie kryzysu energetycznego - tarczę solidarnościową. "A dzisiaj proponujemy - pan prezes Jarosław Kaczyński już to przed chwilą zaproponował - tarczę rolną, tarczę dla polskiego rolnictwa" - powiedział szef rządu.

Dodał, że tamte tarcze zostały zrealizowane i ta również zostanie zrealizowana "szybko, konkretnie i w określonym czasie". "Obok tych tarcz potrzebujemy jeszcze jednej tarczy - tarczy zgody narodowej, tarczy solidarności, tarczy wzajemności. I o nią także dzisiaj proszę, o nią apeluję" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier zapowiadając specjalne rozwiązania dla rolników zaznaczył, że rząd dokona notyfikacji i zawnioskuje "ze specjalnym programem" do Komisji Europejskiej. "Apeluję do KE o błyskawiczną, jak najszybszą zgodę, abyśmy z naszego polskiego budżetu raz jeszcze mogli dopłacać 500 zł do nawozów tak jak w zeszłym roku" - dodał.

Premier zaznaczył, że polski rząd w pomocy dla rolników jest "ograniczany regulacjami europejskimi". Zapowiedział również, że rząd zwiększy "dopłaty do paliwa rolniczego do 2 złotych" na litr oleju napędowego.

"Jest dziś kolejny wielki kryzys, mamy jego pełną świadomość - kryzys na rynku rolnym. Jest jedna podstawowa osoba winna tego kryzysu, tą osobą jest Władimir Putin. Nie możemy dać się zastraszyć Putinowi. Wszystkie te działania, które dzisiaj obserwujemy wokół, których konsekwencje ponosi także polska wieś, to konsekwencje przede wszystkim wojny na Ukrainie, którą wywołał Putin" - mówił Morawiecki.

"Nie możemy dzisiaj dać się zastraszyć jego działaniom, jego propagandzie" - podkreślał szef rządu. Premier akcentował, że w Polsce są osoby, które świadomie lub nieświadomie kopiują przekaz, który dwa, trzy tygodnie temu publikowały "ruskie trolle" - sztucznie tworzone konta internetowe. Jako przykład podał doniesienia o robakach w zbożu.

Zaapelował, aby "oddzielić walkę ze skutkami kryzysu, który wywołała Rosja i Putin, od płynięcia na fali tego kryzysu, którą to falę próbują wykorzystywać przeciwnicy polityczni Prawa i Sprawiedliwości".

"Wykorzystuje ją Platforma Obywatelska w swoim przekazie. (...) Zobaczcie sobie filmiki pana (Donalda - PAP) Tuska sprzed paru dni, tam się pojawiają dokładnie te same słowa, które padły w wielu tweetach i wpisach internetowych ruskich trolli" - powiedział szef rządu. "Dlatego musimy uważać na tych wszystkich, którzy na tym kryzysie chcą zbić kapitał polityczny" - oświadczył.

Na pewno nie poniżej kosztów wytworzenia - stąd dopłaty do nawozów i stąd ta cena określona. Tarcza rolna będzie rozwijana, będziemy wprowadzać kolejne rozwiązania, po to, żeby polski rolnik wiedział, że nasz obóz - obóz PiS - jest całym sercem za polskimi rolnikami. Rolnicy - obronimy was; obronimy was przed tym kryzysem, to nasze zobowiązanie" - zwrócił się do rolników premier.

"Nasz największy Polak, Jan Paweł II (...)vpowiedział tak: +oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika, tym rękom, które dają chleb na polskie stało, a kiedy trzeba, to walczą w obronie ojczyzny+. Ja także w ślad za słowami naszego największego rodaka (...) chciałbym oddać hołd i podziękować wszystkim polskim rolnikom za wielki trud codziennej pracy, ale także za dbałość o polską tradycję, kulturę wiarę, za dbałość o polską ojczyznę" - zwrócił się do rolników Morawiecki.

