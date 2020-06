Premier: przed Polską jest model rozwoju kapitału wiedzy

Przed Polska jest ten model rozwoju, którego wszyscy oczekują, to jest model rozwoju polskiej wiedzy, kapitału polskiej wiedzy; to model rozwoju, dzięki któremu młodzi ludzie w Polsce będą realizować swoje marzenia – mówił w sobotę podczas wizyty we Wrocławiu w firmie Scanway premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podczas wizyty w firmie Scanway podkreślił, że cieszy się z tego, że młodzi polscy inżynierowie mają szansę rozwoju w Polsce.

"Kiedy przystępowaliśmy do opracowywania i realizacji planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jednym z głównych naszych celów był to, aby powstrzymać drenaż mózgów, aby zdolni młodzi Polacy nie musieli wyjeżdżać za granice by szukać swojego miejsca na ziemi" - mówił Morawiecki.

Szef rządu wskazał, że stworzona przez polskich inżynierów firma Scanway "wysyła satelity i tworzy innowacyjne produkty, z których korzysta na przykład Polska Grupa Energetyczna".

Jak mówił, przykład firmy Scanway pokazuje, że przed Polska jest model rozwoju kapitału wiedzy. "Ten model rozwoju, którego wszyscy oczekują, to jest model rozwoju polskiej wiedzy, kapitału polskiej wiedzy; to model rozwoju, dzięki któremu młodzi ludzie w Polsce będą realizować swoje marzenia" - mówił premier.

Morawiecki zwrócił przy tym uwagę, że wprowadzona przez rząd tarcza finansowa pomogła w pandemii przetrwać takim firmom jak Scanway. "Firma otrzymała środki z tarczy finansowej, ale na Dolnym Śląsku pomogliśmy łącznie 100 tys. firm, które uratowały kilkaset tysięcy miejsc pracy" - mówił premier. Dodał, że na Dolnym Śląsk zostało do tej pory przekazanych łącznie 6,5 mld zł bezpośredniej pomocy.