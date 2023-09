Premier: przedłużenie wakacji kredytowych nie dla wszystkich

Przedłużenie wakacji kredytowych ma być jedną z pierwszych inicjatyw PiS w nowym Sejmie - zapowiedział dziś w Polsat News premier Mateusz Morawiecki. Jak poinformował, trwają prace w KNF nad określeniem progu uprawniającego do skorzystania z przerwy w spłacaniu zobowiązań.

"Mimo że stopy procentowe spadają, to wciąż są na takim poziomie, że część gospodarstw domowych może mieć problemy ze spłatą zobowiązań kredytowych" - powiedział na antenie Polsat News Mateusz Morawiecki.

Tłumaczył, że w przyszłym roku zapowiadana inflacja to 6,5 proc., a kredyty zaciągano, gdy była ona na poziomie 1, 2 czy 3 procent. "Ze względu na tę różnicę proponujemy przedłużenie wakacji kredytowych" - mówił premier.

Zastrzegł, że wakacje kredytowe nie będą dotyczyć konsumentów o najwyższych dochodach. "Na pewno nie dla wszystkich" - mówił premier pytany o progi, które będą uprawniać do przerwy w spłacaniu zobowiązań. "Tak, by zamożni ludzie, których na to stać, spłacali kredyty" - zaznaczył szef rządu.

Dodał, że próg jest teraz opracowywany przez Komisję Nadzoru Finansowego, która ma zdiagnozować, przy jakich dochodach pojawia się problem ze spłatą.

Prace nad przedłużeniem wakacji kredytowych mają być kontynuowane po wyborach. "To jest nasza zapowiedź po zwycięstwie i będziemy ją realizować jako jedną z pierwszych inicjatyw, gdy ukonstytuuje się nowy Sejm" - podkreślił premier Morawiecki. Dodał, że ta inicjatywa dotyczy roku 2024, bo do końca 2023 obowiązuje obecne przepisy.

"Planujemy, by inflacja spadła poniżej 4 proc. i wtedy w 2025 roku nie będzie potrzeby przedłużania wakacji kredytowych" - przekazał premier.