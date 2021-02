Premier przedstawił pięć filarów Krajowego Planu Odbudowy

Wkrótce będziemy mieli do czynienia z wyzwaniami gospodarczymi, z którymi do tej pory Europa się nie mierzyła - mówił premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając pięć głównych filarów Krajowego Planu Odbudowy, który ma umożliwić Polsce skorzystanie ze środków z unijnego Funduszu Odbudowy. W sumie Polska do końca 2026 r. otrzyma 23,9 mld euro w postaci bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie ewentualnych pożyczek na odbudowę po kryzysie COVID-19.

19,2 mld zł na poprawę jakości służby zdrowia, 27,4 mld zł na zieloną i inteligentną mobilność, niemal 20 mld zł na zwiększenie efektywności pracy - takie są założenia przedstawione w Krajowym Planie Odbudowy.

Plan opierać się będzie na pięciu filarach: wzroście produktywności i odbudowie konkurencyjności gospodarki, cyfryzacji, służbie zdrowia, transporcie oraz transformacji energetycznej.

Konsultacje Krajowego Planu Odbudowy (KPO) potrwają do 2 kwietnia, negocjacje z Komisją Europejską powinny się zamknąć w ciągu dwóch, trzech miesięcy.

- Przed nami kluczowe tygodnie w walce z pandemią. Gdy Narodowy Program Szczepień będzie działać w szerokim zakresie, to będziemy mieć do czynienia z wyzwaniami gospodarczymi, z którymi Europa dawno się nie mierzyła - powiedział premier.

- Zwycięzcami będą Ci, którzy lepiej potrafią się odnaleźć w świecie po COVID-19, lepiej zadbać o swój stan finansów publicznych i o ich stabilność, a jednocześnie wyasygnować duże kwoty na inwestycje - dodał.

Pięć filarów Krajowego Planu Odbudowy

Premier zaznaczył, że trzeba będzie wyegzekwować kwoty na inwestycje i odbudowę po pandemii.

- To, jakie powinny być te inwestycje w Krajowym Planie Odbudowy, czyli programie odbudowy gospodarki po COVID-19, musimy oprzeć na pięciu podstawowych filarach. Pierwszy filar będzie opierał się na wzroście produktywności i odbudowie konkurencyjności gospodarki po kryzysie - wyjaśnił. Na ten cel przeznaczone będzie 18,7 mld zł.

Premier podkreślił, że trzeba zwiększyć produktywność i wydajność gospodarki, co prowadzi do tego, że "ycie poszczególnych obywateli, pracowników może być lepsze.

- Na tym nam przede wszystkim zależy, żeby Polacy więcej zarabiali, żeby praca Polaków była jak najbardziej produktywna - mówił Morawiecki.

- Dlatego pierwsza grupa projektów - ta która ma prowadzić do podniesienia innowacyjności, wydajności i produktywności polskiej gospodarki to pierwszy filar Krajowego Planu Odbudowy. Już w tej jednej części, pierwszej części, jaką jest Krajowy Plan Odbudowy, część dużego programu inwestycyjnego idącego w setki miliardów złotych, przeznaczymy w jak najkrótszym terminie czasu około 20 mld zł - wyjaśnił.

- Drugi filar to cyfryzacja. Wiemy doskonale, że praca wsparta przez mechanizmy gospodarki cyfrowej, gospodarki wysoko zautomatyzowanej, zdygitalizowanej może prowadzić w kierunku uodpornienia gospodarki na wstrząsy takie, jakim był COVID-19, jakim może być w przyszłości jakaś kolejna katastrofa pandemiczna. Musimy być na to przygotowani, żeby jednocześnie też wykorzystywać potencjał gospodarki polskiej tak, jak widzimy to po danych gospodarczych udało się nam do tej pory zrobić - podkreślił Morawiecki. Rząd przeznaczy na ten obszar 13,7 mld zł.

Premier przyznał zarazem, że przed rządem jeszcze wiele pracy.

- Doskonale zdaję sobie sprawę, że są sektory gospodarcze, które borykają się cały czas z ogromnymi problemami - stąd nasze tarcze: tarcza branżowa, tarcze finansowe - dodał premier.

- Trzecim filarem jest walka o jak najbardziej skuteczny system służby zdrowia. Na ten cel przeznaczymy blisko 20 mld zł - dodał.

Szef rządu zwrócił uwagę, że w walce z pandemią COVID-19 bardzo pomogły elektroniczne recepty, skierowania i zwolnienia.

- Ale cały spójny system ochrony zdrowia, sprawnie odpowiadający na wyzwania pandemiczne, ale oczywiście nie tylko, bo chcemy i musimy patrzeć na ten świat po COVID-19 jako najlepszy możliwy poziom dostępności usług zdrowotnych - przekonywał premier.

- Czwarty filar to to mobilna, inteligentna Polska. "Wsparcie niskoemisyjnego transportu publicznego, transportu między miastami, wsparcie kolei. To coś co dzisiaj jest niezwykle ważne też w przypadku inwestycji rozwojowych. Tu będziemy alokować około 25 mld zł z Krajowego Programu Odbudowy - zaznaczył premier.

Premier dodał, że piąty filar, to zmiany w zakresie klimatu, na które musimy odpowiedzieć, czyli - wskazał - transformacja energetyczna.

- Na całą transformację energetyczną w ramach Umowy Partnerstwa, Krajowego Programu Odbudowy i środków krajowych przeznaczymy ponad 250 mld zł. To są dodatkowe środki wynegocjowane i alokowane z rożnych programów - powiedział szef rządu.

- Te inwestycje w zieloną gospodarkę pomogą nam również w budowie polskiej konkurencyjności, konkurencyjności szeregu polskich przemysłów - dodał Morawiecki.

- Krajowy Plan Odbudowy to przedsionek do Polskiego Nowego Ładu. To program, dzięki któremu chcemy przebudować państwowe finanse, chcemy dalej przyspieszać proces cyfryzacji Polski, ale także chcemy tworzyć wielkie inwestycje, takie jak np. Centralny Port Komunikacyjny - wyjaśnił premier.

Konsultacje do 2 kwietnia

Morawiecki podkreślił, że teraz KPO będzie szeroko konsultowany.

- Jesteśmy otwarci, na różnego rodzaju propozycje, jesteśmy otwarci na pewne przesunięcia i tu pewna dobra wiadomość. Nie wszystko się zmieści w Krajowym Planie Odbudowy, nie wszystko się zmieści w ramach partnerstwa programów unijnych i funduszy strukturalnych. Ale po to tworzymy całościową propozycję w ramach nowego kontraktu społecznego jakim będzie Polski Nowy Ład, by uzupełniać w wielu miejscach Polski, w wielu sektorach, w mikrogospodarce i makroekonomicznym wymiarze wszystkie te sfery o nasze środki krajowe, które będą również dostępne w ramach Polskiego Nowego Ładu - powiedział szef rządu.

Dodał, że będą one się przyczyniały do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki w Europie i na całym świecie. Podkreślił, że o tę konkurencyjność rozegra się główna walka między regionami świata i w ramach UE.

Ocenił, że patrząc na wyniki całej gospodarki polskiej w 2020 r. i polskiego budżetu "są to dobre jaskółki, dobre podstawy, dobre części składowe naszego rozwoju gospodarczego w kolejnych latach".

- A krajowy program odbudowy, który dziś przedstawiamy państwu do konsultacji, jest jednym z istotnych bardzo filarów całego naszego wielkiego programu gospodarczego, który będziemy wkrótce odsłaniać w kolejnych etapach przed państwem - powiedział szef rządu.

Obecny na konferencji wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda wyjaśnił, że konsultacje Krajowego Planu Odbudowy (KPO) potrwają do 2 kwietnia. Dodał, że negocjacje z Komisją Europejską powinny się zamknąć w ciągu dwóch, trzech miesięcy.

Wiceszef MFiPR wyjaśnił, że KPO przewiduje inwestycje w: zdrowie; gospodarkę i przedsiębiorców; energię i środowisko; cyfryzację; infrastrukturę; transport; innowacje; społeczeństwo oraz spójność terytorialną.

Wskazał, że co najmniej 20 proc. środków na inwestycje trafi na komponent cyfryzacyjny, a 37 proc. na inwestycje związane ze środowiskiem i ochroną klimatu.

Przypomniał, że KPO przewiduje skierowanie na inwestycje 23,9 mld euro w ramach bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie pożyczek.

Środki z Funduszu Odbudowy zostaną zainwestowane w: