Premier przedstawił stanowisko Polski ws. wyroku TK

Premier Mateusz Morawiecki na szczycie UE w Brukseli przedstawił stanowisko Polski ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślił w nim, że wbrew błędnym interpretacjom TK nie podważył działania traktatów ani nawet ich pojedynczych artykułów, tylko stwierdził niezgodność z konstytucją niektórych interpretacji – przekazały źródła unijne.

W czwartek (21 października) wieczorem na szczycie UE poruszona została sprawa wyroku polskiego TK. Z informacji wynika, że polski premier przedstawił stanowisko Polski w tej kwestii.

Miał podkreślić, że zasada praworządności nie jest przedmiotem sporu, a jest nim daleko idąca, bezprecedensowa ingerencja Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawy, które nie należą do zakresu kompetencji powierzonych Unii Europejskiej.

Ze źródeł wynika, że Morawiecki podkreślił w swojej wypowiedzi, iż Polska planuje reformy, które będą dotykały zagadnień poruszonych w wyrokach TSUE, o czym informowała w sierpniu i wrześniu, jednak ani rząd, ani parlament nie będzie działał pod presją jakiegokolwiek szantażu.

Źródło unijne przekazało również, że polski premier poinformował, iż wbrew błędnym interpretacjom TK nie podważył działania traktatów unijnych w Polsce ani nawet ich pojedynczych, wskazanych w wyroku artykułów, stwierdził natomiast niezgodność z konstytucją niektórych interpretacji, w szczególności art. 19 Traktatu o UE.

Miał też przekonywać, że wyrok odnosi się do traktatów z tego powodu, że to Komisja Europejska oparła postępowania naruszeniowe wobec Polski bezpośrednio na traktatach, nie wskazując naruszenia żadnego elementu prawa wtórnego, jak to ma miejsce w każdym innym postępowaniu wobec każdego innego państwa.

