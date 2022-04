Premier: przekazaliśmy samorządom już 500 mln zł na pomoc uchodźcom

Przekazaliśmy już samorządowcom ponad 500 mln zł do dyspozycji zgodnie z ustalonym harmonogramem i procedurą - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że rząd będzie nadal wspiera samorządy i brał na siebie zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy.

Szef rządu bierze w czwartek udział w spotkaniu dotyczącym współpracy rządu i samorządu terytorialnego w sprawie uchodźców z Ukrainy. "Zgodnie z naszą wcześniejszą obietnicą przekazaliśmy już dzisiaj samorządowcom ponad 500 mln zł do dyspozycji zgodnie z ustalonym harmonogramem i ustaloną procedurą - powiedział.

Wyraził przy tym zadowolenie, że samorządy weszły w nowy rok z nadwyżką operacyjną ok 36 mld zł. Dodał, że jest to jedna z najwyższych nadwyżek w historii.

Według premiera, uchodźcy przybywający do Polski z Ukrainy przyniosą też korzyści polskiej gospodarce. "Ta grupa uchodźców to wielka korzyść dla polskiej gospodarki. (...) Ukraińcy będą pracować również dla Polski. To nie tylko tak, że my im tylko dzisiaj pomagamy i trzeba o tym wiedzieć. Ale dziś oni potrzebują w tych pierwszych tygodniach tego wsparcia" - mówił Morawiecki.

Zapewnił przy tym, że rząd będzie wspierał samorządy i brał na siebie "potężne zadania związane z systemem edukacji, ochroną zdrowia i wieloma usługami publicznymi".

