Premier: przestarzałe systemy ogrzewania są dużym wyzwaniem i zagrożeniem

Przestarzałe systemy ogrzewania są dużym wyzwaniem i zagrożeniem - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że w Skawinie jedna z mieszkanek przekazała mu, że dzięki programowi Czyste Powietrze może ogrzewać dom taniej, efektywniej.

"Przestarzałe systemy ogrzewania są dużym wyzwaniem i zagrożeniem. Pani Małgorzata mówiła mi dziś w Skawinie, że dzięki (programowi - PAP) Czyste Powietrze może ogrzewać dom taniej, efektywniej i bardziej ekologicznie" - napisał w środę na Twitterze premier.

Morawiecki podczas wtorkowej konferencji prasowej w Radziszowie w gminie Skawina (Małopolskie) mówił, że zmiany, jakie wprowadzane są w programie Czyste Powietrze, mają ograniczyć biurokrację, by ułatwić termomodernizację domów.

"Nasz nowy, wzmocniony program Czyste Powietrze ma na celu zmniejszenie biurokracji w dojściu do zatwierdzonego wniosku, bo chcemy, żeby tak jak w gminie Skawina, we wszystkich gminach, które są zanieczyszczone emisją z niskich kominów, jak najszybciej przebiegała termoizolacja" - powiedział premier na konferencji w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie.

Jak wskazał, remonty takie należy przeprowadzić w ponad 3,5 mln budynków i "wielkim cywilizacyjnym zadaniem jest doprowadzić do tego, żeby nasze powietrze było czyste, by dzieci oddychały czystym powietrzem". Szef rządu przekonywał, że program Czyste Powietrze jest nie tylko proekologiczny, ale przyczynia się do rozwoju gospodarki, również pozwala płacić niższe rachunki za ogrzewanie.

Przed konferencją prasową w Radziszowie premier spotkał się z jedną z rodzin, która dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa ociepliła dom i wymieniła piec na ekologiczny. Jak mówił, rodzina rocznie kupowała ok. 7 ton węgla, ogrzewanie kosztowało w zimie ją ponad 5 tys. zł, a teraz, po termomodernizacji i wymianie pieca, rachunki między październikiem a styczniem wyniosły 1,6 tys.

Po konferencji prasowej odbyło się kameralne spotkanie premiera z mieszkańcami Radziszowa - również w Dworze Dzieduszyckich. Morawiecki podkreślił wówczas m.in., że gmina Skawina jest "przepiękna", ma tradycje, perspektywy, ale i problemy.

Program antysmogowy Czyste Powietrze został zainaugurowany we wrześniu 2018 r. Zmiany, którego go czekają na przełomie marca i kwietnia, to m.in. skrócenie z 90 do 30 dni roboczych czasu rozpatrywania wniosków, uproszczenie wniosku o dotację, uzależnienie wysokości dotacji od efektu ekologicznego.