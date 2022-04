Premier: przyjazne podatki to przede wszystkim niskie podatki

Przyjazne podatki, to przede wszystkim niskie, proste i sprawiedliwe podatki - podkreślił w piątek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że zaproponowane zmiany w podatkach to m.in. odpowiedź na to co się dzieje w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Szef rządu zauważył na piątkowej konferencji prasowej, że agresja Rosji na Ukrainę wywołała destabilizację gospodarczą w Europie. W związku z tym - jak podkreślił premier - rząd musi odpowiednio zareagować na niwie społeczno-gospodarczej.

"Rząd PiS w tak trudnych czasach nigdy nie chowa głowy w piasek, szukamy rozwiązań, najlepszych możliwych rozwiązań po to żeby nasz system podatkowy był jak najbardziej prosty, jak najbardziej sprawiedliwy" - mówił Morawiecki dodając, że musi on też skłaniać do pracy i przedsiębiorczości.

Według premiera "przyjazne podatki, to przede wszystkim podatki niskie, podatki proste, podatki sprawiedliwe". "W tych niespokojnych czasach Polacy mogą mieć oparcie w państwie" - zapewnił szef rządu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl