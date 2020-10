Premier: przyszłość będzie się lepiej jawiła jeśli będzie właściwe podejście do pracy, środowiska i pieniądza

Znaleźliśmy się u progu nowej epoki, która z całą pewnością będzie wyznaczona w przyszłości przez obecną pandemię koronawirusa; przyszłość będzie się jawiła w lepszych barwach, jeśli będzie właściwe podejście do trzech wielkich obszarów: pracy, środowiska, pieniądza.

Morawiecki mówił w piątek na X Kongresie "Polska Wielki Projekt", że "znaleźliśmy się u progu nowej epoki, która z całą pewnością będzie wyznaczona w przyszłości przez pandemię koronawirusa, bo spadki w PKB, których teraz doświadczamy, są absolutnie bezprecedensowe".

"W II kwartale tego roku spadek w Wielkiej Brytanii powyżej 20 procent, spadek w Stanach Zjednoczonych powyżej 30 proc." - powiedział premier zaznaczając, że gdyby rok temu ktoś wspomniał, że taka sytuacja jest możliwa, chyba żaden ekonomista by nie uwierzył. "Tymczasem to jest rzeczywistość, w ramach której dzisiaj się poruszamy" - dodał.

Dlatego, według Morawieckiego, "trzeba sięgnąć do przemyśleń, które powinny posłużyć za budowę nowego systemu kapitalistycznego, który dzisiaj jest uderzony przez brak, przez nieumiejętność zajęcia się trzema wielkimi obszarami, które stanowią przecież podstawę, fundament funkcjonowania właśnie również kapitalizmu".

Te trzy, jak to ujął, zasoby społeczne to: praca, środowisko i pieniądz. Jego zdaniem przyszłość kapitalizmu będzie się jawiła w lepszych barwach i będzie służyła społeczeństwom Polski i innych państw, jeśli podejście do tych zasobów będzie właściwe.