Premier: przyszłość Europy Środkowej zależy od tego jak rozwiązany zostanie problem Białorusi

Przyszłość Europy Środkowej zależy od tego jak rozwiązany zostanie problem Białorusi - powiedział premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek podczas otwarcia III Forum Wizja Rozwoju, które odbywa się w Gdyni.

"Zaprosiłem również przedstawicieli wszystkich obecnych w Parlamencie partii opozycyjnych do dyskusji na tematy Białorusi, bo to jest dzisiejsze ognisko zapalne. Tu musimy działać wspólnie. Od tego jak rozwiążemy ten problem, ten węzeł gordyjski zależy jednocześnie przyszłość całej Europy Środkowej" - powiedział premier.

Na Białorusi od dwóch tygodni dochodzi do protestów przeciwko sfałszowaniu wyborów, które według oficjalnych wyników wygrał Alaksandr Łukaszenka. W niedzielę w Mińsku odbyła się kolejna masowa manifestacja pod hasłem "Marsz Nowej Białorusi", miała ona te same postulaty, co rekordowy, kilkusettysięczny protest w Mińsku w ubiegłą niedzielę - uwolnienie więźniów politycznych i wszystkich zatrzymanych w czasie protestów, dymisja prezydenta Łukaszenki, przeprowadzenie nowych wyborów.

Podczas protestów powyborczych w kraju co najmniej trzy osoby zginęły, a 200 zostało rannych. W ubiegłym tygodniu zatrzymano blisko 7 tys. osób; wiele brutalnie pobito. Jest kilkudziesięciu zaginionych.