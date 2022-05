Premier: raje podatkowe to okradanie klasy średniej

Raje podatkowe to okradanie klasy średniej całego Zachodu i wszystkich wolnych krajów - powiedział podczas kongresu Impact 2022 premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że Polska mówi o tym najgłośniej od kilku lat.

"Co to są raje podatkowe? To jest okradanie klasy średniej całego Zachodu i także wszystkich wolnych krajów. Precz z rajami podatkowymi! Polska mówi o tym najgłośniej od kilku lat. To także przyzwolenie na gigantyczne nierówności i w krajach bogatych i w krajach biedniejszych" - powiedział premier.

Dodał, że obecny model gospodarki światowej jest daleki od równowagi, jest pełen nierówności społecznych, wielkich nierówności pomiędzy bogatymi korporacjami a tworzącymi swoją przestrzeń do działania małymi mikroprzedsiębiorcami.

Zdaniem Morawieckiego przebudowie musi ulec architektura podatkowa świata i cały globalny system tworzenia wartości dodanej.

