Premier: Rolnictwo ma ogromny potencjał, który możemy i powinniśmy wykorzystać

Rolnictwo ma ogromny potencjał, który możemy i powinniśmy wykorzystać, dlatego w Polskim Ładzie sprawy rolnictwa zostały potraktowane priorytetowo - napisał premier Mateusz Morawiecki do uczestników 30. Krajowej Wystawy Rolniczej, towarzyszącej dożynkom na Jasnej Górze.

List premiera odczytał podczas sobotniego otwarcia wystawy minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. Jak zaznaczył Morawiecki, odbywająca się już po raz 30. Krajowa Wystawa Rolnicza, towarzysząca ogólnopolskim dożynkom jasnogórskim oraz pielgrzymce rolników na Jasną Górę, jest wydarzeniem szczególnym.

"To wyjątkowa okazja do podkreślania roli i znaczenia rolnictwa dla gospodarki narodowej oraz naszego ekonomicznego, społecznego i ekologicznego rozwoju. To także sposobność do wyrażenia wdzięczności i podziękowania rolnikom za ich coroczny trud" - napisał szef rządu, pozdrawiając uczestników wystawy i zapewniając ich o swojej pamięci.

"Obszary wiejskie to nasza duma. To nasze bogactwo, ale i ważny filar gospodarki. Wiemy, że rolnictwo ma ogromny potencjał, który możemy i powinniśmy wykorzystać. W zaproponowanym przez nas planie gospodarczej odbudowy, Polskim Ładzie, sprawy rolnictwa zostały potraktowane priorytetowo" - podkreślił premier.

Zaznaczył, że rząd chce przeznaczyć wysokie środki finansowe na unowocześnienie rolnictwa, wsparcie programów w zakresie kultury i tradycji wiejskiej. Zadeklarował świadomość, że polska wieś wciąż potrzebuje dobrej infrastruktury drogowej, transportowej, energetycznej czy internetowej. "Dlatego nie szczędzimy starań, aby rozwijała się jak najpiękniej i jak najszybciej" - wskazał Morawiecki.

"To element naszej szerszej wizji Polski i realizacja zobowiązania, które złożyliśmy Polakom: budowania kraju równych szans i możliwości, kraju zrównoważonego rozwoju i solidarności społecznej" - dodał, dziękując rolnikom i mieszkańcom wsi za codzienny wysiłek, za owoce ich pracy i współtworzenie pomyślności i dostatku ojczyzny.

"Niezwykle istotną społeczną rolę mieszkańców wsi podkreślał niejednokrotnie papież Polak, który w rolnikach właśnie widział nie tylko tych, którzy karmią, ale także tych, którzy stanowią element stałości i trwania. Dlatego nie sposób nie wspomnieć dziś o waszej misji w czasie niszczącej gospodarkę pandemii koronawirusa: w najtrudniejszych chwilach byliście gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego Polaków" - stwierdził szef rządu.

Podziękował również wszystkim członkom kół gospodyń wiejskich za działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i pielęgnowanie narodowej kultury. Nawiązując do zaplanowanego w czasie wystawy finału "Bitwy regionów" - ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla kół gospodyń - pogratulował finalistom tej rywalizacji, wyłonionym spośród 600 drużyn.

"Organizatorom, wystawcom i wszystkim gościom, odwiedzającym 30. Krajową Wystawę Rolniczą składam życzenia kolejnych sukcesów, satysfakcji z wykonanej pracy oraz energii do realizacji kolejnych ambitnych zamierzeń. Wierzę, że kolejne lata będą czasem pomyślności i rozwoju rolnictwa, które pozostaje przedmiotem naszej wielkiej troski" - zakończył Mateusz Morawiecki.

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników bp Leszek Leszkiewicz z Tarnowa mówił w trakcie otwarcia wystawy, że każdy ma pragnienia osiągania, dochodzenia do czegoś i cieszenia się tym. "Chyba nikt z nas nie wątpi, że nie jesteśmy powołani, aby zmierzać w stronę dziadostwa, zniszczenia, ruiny i pogodzenia się z tym, że tak już musi być" - ocenił.

"Widząc tu pierwsze stoiska ucieszyłem się, że ludzie mają się czym pochwalić. Wielka wdzięczność dla organizatorów wystawy, że my też możemy się cieszyć, że komuś coś się udaje. W Polsce bardzo nam teraz potrzeba umieć się cieszyć, że komuś coś się udaje, żebyśmy nie poddali się podszeptowi złego ducha, by myśleć tylko o sobie i cieszyć się z czyjegoś nieszczęścia" - dodał.

"Cieszmy się, że jesteśmy razem. Uśmiechajmy się do siebie i odkrywajmy, że należymy do tej samej wspólnoty narodowej; jesteśmy Polakami, Polska jest naszym domem i naszą ojczyzną. A chyba ludzie wsi najbardziej wiedzą co to znaczy: mieć dom, mieć wyznaczone granice tego domu, dbać o ten dom i otwierać silnie jego drzwi także dla tych, którzy chcą przyjść jako goście" - zaznaczył bp Leszkiewicz.

Tegoroczna 30. Krajowa Wystawa Rolnicza odbywa się w weekend 4 i 5 września br. w Częstochowie. Wokół Jasnej Góry stoiska rozstawiły związane z branżą firmy - m.in. wytwórcy maszyn i urządzeń, środków ochrony roślin, materiałów, pasz i nawozów, a także instytucje zajmujące się rozwojem i unowocześnianiem rolnictwa, państwowe agencje rolne oraz indywidualni producenci i hodowcy.

Corocznymi atrakcjami wystawy, organizowanej przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie są sekcje branżowe. W tym roku będą to Targi Pszczelarskie, Wystawa Przedsiębiorczości i Maszyn Rolniczych, Kiermasz Kwiatów i Krzewów Ozdobnych, Odnawialne Źródła Energii, Wystawa Drobnego Inwentarza i Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

Najważniejszym punktem religijnych uroczystości dożynkowych na Jasnej Górze jest niedzielna przedpołudniowa suma dziękczynna, podczas której błogosławione są przyniesione przez rolników wieńce żniwne. W tym roku zapowiedziano udział w uroczystościach m.in. Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który jest też honorowym patronem Krajowej Wystawy Rolniczej.

