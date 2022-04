Premier: Rosja musi raz na zawsze pozbyć się swojego destrukcyjnego charakteru

Rosja musi raz na zawsze pozbyć się swojego destrukcyjnego charakteru militarnego z jednej strony i politycznego z drugiej - podkreślił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że Polska będzie wspierać Ukrainę, aby przetrwała jako wolne, suwerenne państwo.

Premierzy Polski i Ukrainy Mateusz Morawiecki i Denys Szmyhal spotkali się w sobotę w Krakowie.

Szef polskiego rządu podkreślił w wystąpieniu po spotkaniu, że "Rosja musi raz na zawsze pozbyć się swojego destrukcyjnego charakteru militarnego z jednej strony i politycznego z drugiej strony".

Morawiecki zwrócił uwagę, że na Ukrainie codziennie dochodzi do strasznych zbrodni - torturowani są ludzie, mordowane dzieci. Wskazał m.in. na Mariupol, gdzie w obleganym mieście w podziemiach pozostają kobiety i dzieci.

Premier Polski zaznaczył, że dzisiaj jest punkt zwrotny w historii Polski i Ukrainy. "Polska jest bezpieczna, bo jest częścią NATO, ale możemy doprowadzić do tego, że Rosja przestanie być wreszcie agresywnym, niebezpiecznym państwem, które niszczy pokój, niszczy bezpieczeństwo, niszczy normalne życie dziesiątek milionów ludzi - ich sąsiadów, którzy chcą z nimi żyć w pokoju" - powiedział.

"Będziemy razem z Ukrainą walczyć o to, aby zastosować wszystkie możliwe środki, żeby Ukraina przetrwała jako wolne państwo, suwerenne państwo, i żeby rozliczyć te zbrodnie rosyjskie, które do tej pory już niestety w bardzo wielkiej skali dały o sobie znać, i żeby nie było tych zbrodni w przyszłości, żeby zakończyć tę wojnę jak najszybciej, doprowadzić do przywrócenia pokoju" - dodał szef polskiego rządu.

