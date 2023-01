Premier: rozwój technologiczny, w tym sztucznej inteligencji, dają nowe szanse dla Polski

Postęp, rozwój technologiczny, w tym sztucznej inteligencji (AI), dają nowe szanse dla krajów takich jak Polska - ocenił premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że w rozważaniach nad AI lepiej skupić się nie na tym czy, ale jak ją zaprząc do poprawy naszego życia.

Szef rządu w opublikowanym w sobotę kolejnym odcinku swojego podcastu wskazuje na temat sztucznej inteligencji (AI) oraz ewentualnych zagrożeń, wyzwań i szans jakie niesie ona ze sobą.

Punktem wyjścia do rozważań premiera jest postępująca popularność programu, chatbota - ChatGPT opracowanego przez amerykańską firmę OpenAI. Program służy m.in. do tworzenia odpowiedzi na pytanie lub polecenia wprowadzane przez użytkownika. Potrafi też wykonać bardziej złożone zadania, na przykład napisać opowiadanie. Ostatnią wersję narzędzia udostępniono publicznie w listopadzie ub.r. Światowe media zwróciły uwagę na to, że ChatGPT ma duże możliwości i stał się popularny wśród użytkowników internetu. W ciągu pierwszych dni skorzystało z niego kilka milionów osób.

Mateusz Morawiecki zwraca uwagę, że takie programy jak ChatGPT, czy generalnie rozwój sztucznej inteligancji, może rodzić uzasadnione poczucie lęku jak zmieni się życie całych społeczeństw. Czy na przykład pracownicy będą zastępowani przez maszyny. "Ale zagrożenia jakie niesie ze sobą rozwój AI są o wiele poważniejsze i pytanie o jej wpływ na przyszłość człowieka, to nie tylko wspomniane zagrożenia dla rynku pracy, ale też pytanie o bezpieczeństwo, albo pytanie o wolność, o zakres wolności" - zauważył premier.

Premier przypomniał, że przedsmak takich zagrożeń otrzymujemy już od jakiegoś czasu korzystając z mediów społecznościowych rządzonych przez algorytmy. "Od wielu miesięcy, jeśli nie od lat, służą do modelowania naszych przekonań i nadawania tonu debacie publicznej" - podkreślił.

Szef rządu dodał, że poważne kontrowersje budzi również zastosowanie sztucznej inteligencji do celów militarnych. Jednocześnie zauważa, że postępu technologicznego nie da się zatrzymać.

"Postępu nie da się zatrzymać. Sztuczna inteligencja już jest i z czasem będzie coraz bardziej obecna w naszym życiu. Lepiej więc skupić nasze rozważania nie na tym czy, ale jak zaprząc sztuczną inteligencję do poprawy naszego życia i jednocześnie nie stać się jej bezwolnymi kukiełkami" - stwierdził w podcaście premier.

Mateusz Morawiecki zauważył, że pandemia COVID-19 przyspieszyła czwartą rewolucję przemysłową, której podstawą są zaawansowane rozwiązania cyfrowe. "Postęp naukowy i technologiczny między innymi w obszarze cyfryzacji przeobrażają gospodarkę światową na naszych oczach. Komunikacja między maszynami, internet rzeczy, wszechobecna automatyzacja i robotyzacja tworzą nową rzeczywistość. Stawiają też poważne wyzwania szczególnie dla edukacji i rynku pracy, ale dają też nowe szanse dla krajów takich jak Polska (...) Sztuczna inteligencja może stać się naszą specjalnością i motorem rozwoju" - wskazał.

Morawiecki podkreślił, że od kiedy dołączył do rządu Zjednoczonej Prawicy w 2015 r., kwestie innowacyjności, czy rozwoju bazującego na tworzeniu i wykorzystaniu technologii takich jak sztuczna inteligencja, mu towarzyszą. "Zaawansowane technologie cyfrowe to m.in. ważna część naszej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Dają nadzieję, że wreszcie obietnica postępu jaką był powszechny dobrobyt może stać się rzeczywistością" - powiedział.

Szef rządu dodał, że "czy tego chcemy, czy nie algorytmy będą odgrywać coraz większą rolę, a państwo musi pilnować żeby technologia nie zamieniła naszego życia w tragifarsę, albo w piekło".

Polacy szturmują Lotto jak nigdy dotąd. Opowiada nam o tym Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Zobaczcie

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl