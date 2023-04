Premier: rząd przyjął kilka rozporządzeń i projekt ustawy, by pomóc rolnikom

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła kilka rozporządzeń i projekt ustawy, które mają pomóc rolnikom - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. To największa w historii pomoc dla rolnictwa - dodał. Kwota zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego wzrośnie z 1,20 zł do 1,46 zł.

"Tydzień temu zapowiedzieliśmy bardzo konkretne działania, (...) dzisiaj, w piątek, na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów przyjęliśmy kilka rozporządzeń (...) i przyjęliśmy również dodatkowo projekt ustawy, który wiąże się z naszymi zobowiązaniami" - powiedział premier podczas piątkowej konferencji prasowej.

Dodał, że jest to największa w historii pomoc dla rolnictwa w wielu aspektach.

Jak mówił, rząd podnosi kwotę zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego z 1,20 zł do 1,46 zł i jednocześnie wystąpi do KE o zgodę na przeznaczenie kolejnych 54 groszy do litra oleju napędowego.

