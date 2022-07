Premier: są kraje UE gdzie inflacja jest dużo wyższa niż w Polsce

Są kraje Unii Europejskiej gdzie inflacja jest dużo wyższa niż w Polsce - podkreślił w czwartek w Łagiewnikach (dolnośląskie) premier Mateusz Morawiecki. Przyznał, że ceny w Polsce są bardzo wysokie, ale rząd robi wiele, by ograniczyć wpływ inflacji.

"Są kraje UE gdzie inflacja jest wyższa, dużo wyższa niże w Polsce" - powiedział na konferencji szef rządu.

1 lipca Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 r. wzrosły rdr o 15,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,5 proc.

Premier dodał, że mimo, iż w niektórych krajach Wspólnoty inflacja jest wyższa, to nie oznacza, że należy "łagodzić komunikat" związany z wysokimi cenami w kraju. "Ceny są bardzo wysokie" - przyznał.

Mateusz Morawiecki zapewnił, że priorytetem jego oraz całego rządu jest walka z rosnącymi cenami. Przypomniał, że w przeciwieństwie do poprzedników, obniżono m.in. VAT na podstawowe produkty żywnościowe do zera, spadły też obciążenia podatkowe na energię, czy paliwa, czy wprowadzono dopłaty do nawozów.

