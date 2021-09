Premier: Samorządowy Polski Ład entuzjastycznie przyjęty przez samorządy

Samorządowy Polski Ład został bardzo entuzjastycznie przyjęty przez samorządy, również samorządowcy z Platformy Obywatelskiej są bardzo zadowoleni - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Pod koniec sierpnia br. premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycje Polskiego Ładu dla samorządów. Zawierają one m.in. dodatkowe 8 mld zł w IV kwartale na 2022 r. w wyniku projektu ustawy, uelastycznienie budżetów, gwarancja dochodów z tytułu PIT i CIT, subwencja ogólna na poziomie ok. 146 mld zł.

"Wprowadziliśmy nowe reguły dla samorządowców" - powiedział w sobotę w RMF FM Morawiecki.

Jak dodał, "przedstawiliśmy cały Samorządowy Polski Ład, który został bardzo entuzjastycznie przyjęty".

"Na kilku spotkaniach z samorządowcami i to miast średnich, większych, mniejszych gmin, powiatów, przedstawiliśmy plan" - powiedział.

Morawiecki przypomniał, że 5 maja wszystkie samorządy do Ministerstwa Finansów przedstawiły swoje plany wydatków na przyszły rok i dochodów bieżących z trzech tytułów pochodzących od Skarbu Państwa: CIT, PIT i subwencja.

"To była kwota 140 mld zł. My pokazaliśmy, że z samych tylko dochodów bieżących, razem z subwencją, przekazujemy im 146 mld zł" - wyjaśnił szef rządu.

Jak dodał, "my im pokazaliśmy teraz, że w ustawie, która jest właśnie procedowana, będzie to z samych tylko dochodów bieżących 146 mld, a wraz z inwestycjami - kolejne 10 mld zł więcej".

"Czyli mamy do czynienia z dwoma kwotami: 140 oni zakładali, a my im przekazujemy co najmniej 156. To która liczba jest większa? Pytanie retoryczne - rzecz jasna. I my to im wykazaliśmy, pokazaliśmy im to - dochody bieżące, inwestycje. I dlatego samorządowcy - również ci z Platformy Obywatelskiej - są bardzo zadowoleni" - powiedział Morawiecki.

Według kancelarii premiera po wprowadzeniu Polskiego Ładu oraz rozwiązań stabilizujących i wzmacniających finanse samorządów w 2022 r. samorządy osiągną dochody z tytułu PIT, CIT i subwencji ogólnej na poziomie ok. 146 mld zł. Dochody mają być wyższe o 4,3 proc. od dochodów prognozowanych przez same jednostki samorządu terytorialnego. Według KPRM wzrost dochodów jednostek samorządu terytorialnego ma wynieść 9,6 proc.

Ponadto wśród docelowych rozwiązań stabilizujących znalazły się: gwarancja dochodów dla samorządów, czyli gwarantowany poziom dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT i CIT co najmniej na poziomie roku poprzedniego, wprowadzenie reguły stabilizacyjnej, zgodnie z którą dochody samorządów mają być mniej podatne na wahania cyklu koniunkturalnego oraz uproszczenie systemu tzw. janosikowego i oparcie go na aktualnych dochodach roku bieżącego z CIT oraz PIT.

Wśród rozwiązań proinwestycyjnych Polskiego Ładu dla samorządów znalazło się: wprowadzenie nowej części subwencji ogólnej - części rozwojowej, która obejmuje stałe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w obszarze inwestycyjnym oraz subwencję ustalaną na podstawie zobiektywizowanego algorytmu uwzględniającego poziom wydatków jednostek samorządu terytorialnego oraz liczbę mieszkańców, a także Rządowy Fundusz Polski Łady: Program Inwestycji Strategicznych obejmujący zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie, promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a wysokość wsparcia inwestycji z programu wyniesie od 80 do 95 proc. wartości zadania.

