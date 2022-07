Premier: setki tysięcy osób dokonało termomodernizacji swojego domu

Obecnie dziesiątki tysięcy ludzi ociepla swoje domy, a termomodernizację przeprowadziło setki tysięcy osób - podkreślił w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Zachęcał do skorzystania z nowego programu "Czyste Powietrze Plus" zakładającego prefinansowanie remontu.

Szef rządu w Łagiewnikach (woj. dolnośląskie) podkreślił, że dzięki rządowym programom antysmogowym dziesiątki tysięcy ludzi ociepla teraz swój dom, a setki tysięcy dokonało już termomodernizacji.

Mateusz Morawiecki przypomniał, że od piątku ruszy kolejna odsłona programu antysmogowego "Czyste Powietrze", która zakłada prefinansowanie inwestycji do 50 proc. wysokości przyznanej dotacji. Podkreślił, że na ten cel przeznaczono blisko 2 mld zł. Zachęcał również do zainteresowania się tym programem.

Premier przyznał, że obecnie występują "wąskie gardła" na rynku budowlanym i chciałby, aby dostępnych było więcej pracowników. Wskazał jednocześnie, że obecnie w Polsce żyjemy w "czasie absolutnie rekordowego poziomu zatrudnienia i rekordowo niskiego poziomu bezrobocia".

Morawiecki podkreślił, że program "Czyste Powietrze Plus" (zakładający prefinansowanie inwestycji - PAP) będzie prowadzony w tym jak i kolejnym sezonie. Przekonywał, że przeprowadzona termomodernizacja, instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, poprawa gospodarowania energią elektryczną i cieplną w domu przynosi konkretne oszczędności. "W tym przypadku ekologia równa się ekonomia" - zaznaczył.

Od piątku, 15 lipca br. startuje nowy komponent w programie antysmogowym "Czyste Powietrze", który zakłada prefinansowanie inwestycji w wymianę nieefektywnego źródła ciepła oraz termomodernizację domu jednorodzinnego. "Czyste Powietrze Plus" zakłada, że jeszcze przed rozpoczęciem faktycznego remontu będzie można otrzymać z wyprzedzeniem do 50 proc. maksymalnej kwoty dotacji.

Ze ścieżki prefinansowania będą mogli skorzystać beneficjenci kwalifikujący się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Chodzi o właścicieli domów, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Drugą grupą beneficjentów są właściciele domów, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł na osobę oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W ramach podwyższonego dofinansowania maksymalna dotacja w "Czystym Powietrzu" wynosi do 37 tys. zł, z kolei w najwyższym - do 69 tys. zł. W "Czystym Powietrzu Plus" będzie to odpowiednio maksymalnie do 47 tys. i 79 tys. zł.

