Premier skłania Komisję Europejską do tego, aby otrzymać zgodę na obniżenie VAT-u na paliwo

Skłaniam Komisję Europejską do tego, aby otrzymać zgodę na obniżenie VAT-u na paliwo z 23 proc. na 8 proc. To się znacząco przełoży na obniżkę cen paliw - powiedział w środę wieczorem w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki przybył w środę do Brukseli, gdzie uczestniczy w szczycie Partnerstwa Wschodniego. Morawiecki mówił w czasie konferencji prasowej o swoich rozmowach z Komisją Europejską.

"Chcę (...) powiedzieć, że tutaj w Brukseli podjąłem dodatkowe wysiłki, aby przekonać Komisję Europejską, że czas jest szczególny. Czas jest szczególny, ponieważ te manipulacje gazowe, ponieważ bardzo wysokie ceny, które są wynikiem polityki klimatycznej UE, ceny energii elektrycznej, ceny różnych nośników elektrycznych powodują, że zwykli Polacy, zwykłe polskie rodziny niestety na tym cierpią" - powiedział premier Morawiecki.

"Dlatego skłaniam Komisję Europejską i rozmawiam tutaj, aby otrzymać zgodę na obniżenie VAT-u na paliwo z 23 proc. na 8 proc. To się znacząco przełoży na obniżkę cen paliw" - zapewnił szef polskiego rządu.

Zaznaczył, że pierwsza obniżka będzie widoczna za kilka i kilkanaście dni. "Bo tu zadziałaliśmy natychmiast" - dodał.

"W innych obszarach jesteśmy skrępowani, niestety, przepisami europejskimi. Ale rozmawiałem z przewodniczącą Ursulą von der Leyen na ten temat i rozmawiałem z komisarzem odpowiedzialnym za gospodarkę Paolo Gentilonim, czy jednak UE nie dało się przekonać, co do tego, że trzeba teraz to zrobić. Trzeba umożliwić obniżkę VAT-u na paliwa i Polska natychmiast wtedy obniży VAT na paliwa na pierwsze półrocze, 6 pierwszych miesięcy od najbliższego roku" - powiedział.

Jak dodał, rozmawiał z Gentilonim i von der Leyen także o obniżce VAT na żywność. "Po moich rozmowach z przewodniczącą von der Leyen dzisiaj i komisarzem Paulem Gentilonim jestem ostrożnym optymistą, że tutaj osiągniemy nasz cel i będziemy mogli zaproponować znaczącą obniżkę podatków, taką obniżkę, jakiej nie było, żeby przydusić inflację w dół i ulżyć obywatelom Polski" - ocenił premier.

