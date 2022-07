Premier spotkał się z rolnikami z Zachodniopomorskiego

Premier Mateusz Morawiecki podczas swojej sobotniej wizyty w woj. zachodniopomorskim spotkał się z przedstawicielami Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Tematem rozmowy była m.in. kwestia dotychczasowego wsparcia dla rolników - przekazał szef rządu.

Mateusz Morawiecki poinformował w sobotę wieczorem na Facebooku, że spotkał się przedstawicielami Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

"Głównym tematem naszych rozmów były kwestie dotyczące dotychczasowego wsparcia dla rolników i rozwiązań istotnych dla rolnictwa. Dziękowali za rozporządzenie suszowe, ale zgłosili do niego konkretne uwagi. Usłyszałem wiele mocnych i surowych słów - ale to nie przeszkodziło nam usiąść do stołu i szczerze porozmawiać" - przekazał szef rządu.

Morawiecki dodał, że w spotkaniu z rolnikami brała udział wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska, wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz poseł PiS Czesław Hoc.

"Do rozwiązania tych kwestii potrzebny jest trójstronny zespół i sprawne działanie. Problemy są wspólne i wspólnie stawimy im czoła. Umówiliśmy się, że szybko wypracujemy rozwiązania, które pomogą rolnikom w codziennej działalności" - podsumował premier.

