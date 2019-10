Premier: sprawiedliwy budżet UE i wyrównanie dopłat - taki jest cel Polski

Jeśli chcemy więcej Europy, więcej wolnego rynku, wspólnego rynku w UE, to musimy przeznaczać na to środki - mówił w piątek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki, apelując na szczycie UE o sprawiedliwy budżet unijny.

Premier @MorawieckiM w #Bruksela : Bardzo mocno zarysowaliśmy nasze europejskie ambicje w temacie budżetu. Jeśli chcemy ambitnej Europy to musimy mieć na to środki.

Przypominał, że w unijnych traktatach zapisane są unijna polityka rolna i polityka spójności jako cele UE.- Polska będzie się trzymać" traktatu, będziemy obrońcami traktatów - zadeklarował.Przeczytaj: Fundusze unijne będą spóźnione. Szykuje się spór w Radzie Europy Podczas dyskusji z przewodniczącą elekt Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen na temat planu działań na najbliższe lata premier pytał o politykę klimatyczną, lukę w VAT w UE, ograniczanie rajów podatkowych oraz swobodę świadczenia usług.Morawiecki chciał, by von der Leyen zadeklarowała, czy obszarze polityki klimatycznej będzie wyłącznie skupiać się na wielkości emisji CO2 na jednego mieszkańca w poszczególnych krajach, czy uwzględni tzw. ślad węglowy ujęty w konsumpcji. W przypadku tego drugiego podejścia Polska wypada znacznie lepiej niż wiele krajów zachodniej Europy.Ponadto premier pytał też o lukę w VAT w UE, która szacowana jest na około 150 mld euro rocznie.- To jest mniej więcej wysokość rocznego, całego budżetu UE, a więc powiedziałem, że tego byka trzeba koniecznie złapać za rogi, oczywiście wszyscy się z tym zgadzają. Czekam teraz na konkretne działania, na konkretne programy - mówił.Premier wskazywał też na konieczność ograniczenia rajów podatkowych, przypominając, że komisja PE wskazała, że za takie można uznać też kilka krajów UE, w tym państwa Beneluksu czy Irlandię, bo wykorzystują one odpowiednie schematy prawniczo-księgowe po to, by przyciągać biznes.