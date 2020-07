Premier: środki na inwestycje lokalne przeznaczamy dla każdego powiatu i gminy

Nie patrząc na barwy polityczne, zgodnie z dyspozycją prezydenta Andrzeja Dudy, przeznaczamy środki na inwestycje lokalne dla każdego powiatu i gminy - zapewniał we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w Obornikach (Wielkopolska).

Premier przekonywał, że rząd, "nie patrząc na barwy polityczne" i "zgodnie z dyspozycją pana prezydenta Andrzeja Dudy", przeznacza środki na inwestycje lokalne "dla każdego powiatu i każdej z 2 tys. 477 gmin, według sprawiedliwego, obiektywnego algorytmu".

Dodał, że środki te mają zaspokoić potrzeby samorządów, a także wesprzeć przedsiębiorców lokalnych. Zauważył, że przedsiębiorcy lokalni, a zwłaszcza mali, bardzo ucierpieli ze względu na pandemię koronawirusa.

Szef rządu przyznał, że najbardziej mu zależy, żeby "rosły małe przedsiębiorstwa" i z czasem podbijały zagraniczne rynki. Pogratulował przy tym wielkopolskim przedsiębiorcom "zdolności do ekspansji międzynarodowej".

Morawiecki ocenił, ten kryzys również szansa. "Kryzys, to zmiana filozofii w budowaniu łańcuchów dostaw, w budowaniu globalnych łańcuchów produkcji. A w związku z tym również w globalnych łańcuchach wartości dodanej". Jak przekonywał, "my Polacy musimy sprzedawać polskie produkty pod polską marką, po to, żeby marża była jak największa, żeby nasi pracownicy, wasi pracownicy - przedsiębiorców, ale też w samorządach - mogli zarabiać coraz lepiej".