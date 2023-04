Premier: środki na wsparcie rolników pochodzą z polskiego budżetu, ale potrzebna jest zgoda KE

Przeznaczamy na wsparcie rolników środki z budżetu państwa polskiego, ale musi być zgoda z KE, żeby potem urzędnik unijny nie żądał zwrotu wypłat tych środków. Stoimy na straży polskiego rolnika i nie oglądamy się na Brukselę - powiedział premier Mateusz Morawiecki

Podczas konferencji prasowej w piątek premier poinformował, że na posiedzeniu w rządu w piątek przyjęto "pakiet rozwiązań prawnych" mających wesprzeć polskich rolników.

Morawiecki wskazał, że środki na wsparcie rolników pochodzą z budżetu państwa. "My przeznaczamy nasze środki z budżetu państwa polskiego, ale zgoda musi przyjść z Komisji Europejskiej - po to, żeby urzędnik europejski potem nie pukał gdzieś do drzwi rolnika i nie żądał zwrotu tej zapłaty, którą wypłacamy z budżetu państwa polskiego" - podkreślił premier.

"Kiedy trzeba pomóc rolnikom, część naszej opozycji zastanawia się, co powie na to Bruksela. Bruksela, Unia Europejska jest oczywiście ważna, ale ta bieżąca pomoc jest ze strony państwa polskiego. Pokazujemy tym samym, że stoimy na straży polskiego rolnika i nie oglądamy się na Brukselę" - stwierdził.

Jak ocenił, rolnictwo obecnie to "ciężki kawałek chleba", ze względu m.in. na dynamiczne fluktuacje cen. "Stąd nasze wielkie programy, które wdrożyliśmy - ubezpieczeniowe, gwarancyjne. Będziemy je wzmacniać, będziemy szli w tym kierunku" - oświadczył.

