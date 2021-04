Premier: Środki z Funduszu Odbudowy pomogą w odbudowie gospodarki

Środki z Funduszu Odbudowy mają dopomóc w budowie polskiej gospodarki- powiedział premier Mateusz Morawiecki.

We wtorek (27 kwietnia) Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ratyfikacji zasobów własnych UE, który zostanie przekazany do parlamentu.



"To nie są, szanowni państwo, drodzy rodacy, jakieś abstrakcyjne środki europejskie. Tak na to nie patrzmy. To są konkretne środki na remont szpitala, w którym leczą się czyiś rodzice, to środki na modernizację szkoły, w której uczą się jakieś dzieci, to są środki na drogi, drogi krajowe, wojewódzkie, drogi szybkiego ruchu, na koleje, po których codziennie jeżdżą Polacy" - powiedział szef rządu na wtorkowej konferencji prasowej.

🇵🇱 🇪🇺 Wywalczyliśmy największe w historii naszego członkostwa w UE środki dla naszego kraju – 770 miliardów złotych.



To kwestia polskiej racji stanu. Wszyscy razem musimy poprzeć tą ogromną szansę, bo #LiczySięPolska



