Premier: staramy się ograniczać drogi dotarcia koronawirusa do Polski

"Staramy się zweryfikować pierwotne źródło pochodzenia tego koronawirusa poprzez dotarcie do miejsca, w którym dany pacjent mógł ulec zakażeniu. Prowadzimy procedury, żeby jak najbardziej ograniczać wszelkie ścieżki dopływu, dotarcia koronawirusa do Polski, żeby one były maksymalnie określone, zidentyfikowane, zlokalizowane, bo wtedy najłatwiej jest nam ograniczać zakres i wykonywać odpowiednie procedury kwarantanny, leczenia i także korzystać z doświadczeń, które w Zachodniej Europie są teraz bardzo widoczne" - mówił premier po zakończeniu spotkania szefów rządów państw Grupy wyszehradzkiej.

Jak dodał, w krajach Europy Zachodniej m.in. we Francji, Hiszpanii i Niemczech liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem jest znacząco większa "i w taki sam sposób podchodzi się do izolowania, leczenia, ale także poddaje się kwarantannie osoby, które muszą jej podlegać".

"Nasze procedury wdrożone kilka tygodni temu zadziałały prawidłowo, okazały się skuteczne i jestem przekonany, że takie się okażą również w przypadku, jeżeli tych kolejnych przypadków koronawirusa będzie więcej" - powiedział szef polskiego rządu.