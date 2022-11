Premier: sytuacja, w której znajdują się Polska i świat nie ma precedensu

Sytuacja, w której znajdują się Polska i świat nie ma precedensu; nie ma dziś sektora gospodarki, którego nie dotknęłyby wydarzenia ostatnich 2-3 lat i dlatego walka z tym kryzysem jest i będzie tak trudna - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia Kongresu ESG Polska Moc Biznesu.

"Sytuacja, w której znajdują się Polska i świat nie ma precedensu. Jeszcze nie otrząsnęliśmy się ze skutków pandemii Covid -19, a Rosja zafundowała nam kolejną kaskadę kryzysów: od zachwiania cenami gazu, przez presję migracyjną po wojnę z jej wszystkimi okrutnymi konsekwencjami. Nie ma dziś sektora gospodarki, którego nie dotknęłyby wydarzenia ostatnich dwóch-trzech lat. I dlatego walka z tym kryzysem jest i będzie tak trudna" - powiedział premier w wystąpieniu odtworzonym podczas poniedziałkowego otwarcia Kongresu ESG Polska Moc Biznesu.

Szef rządu przyznał, że wojna wprowadziła niepewność, ale też zmusiła do zmian i do rozwoju. "Pewne jest to, że z końcem roku kończymy z rosyjskim gazem. Zaprocentowała przezorność z ostatnich lat i dlatego możemy uniezależnić się od kaprysów Moskwy" - tłumaczył.

W ocenie Morawieckiego, korekty wymagać będzie również plan zielonej transformacji, "czyli ambitne założenia polityki klimatycznej, które trzeba będzie przykroić do nowych warunków, tak aby nie zdusić mocy napędowych gospodarki".

"To z pewnością nie jest czas, kiedy moc polskiego biznesu jest najbardziej widoczna, ale prawda jest taka, że pokazał on swoją siłę bardziej niż kiedykolwiek" - powiedział.

Premier podkreślił, że dzięki współpracy między rządem, a polskimi przedsiębiorcami udało się uchronić gospodarkę "przed największym przekleństwem III RP, czyli bezrobociem".

"Spowolniliśmy, ale nie dopuściliśmy do upadku, z którego nie można się podnieść. Dlatego teraz otwierają się szanse na nowy początek. Te wyzwania wymagają od biznesu przeorientowania się, znalezienia nowych punktów odniesienia i wyznaczania nowych ścieżek rozwoju" - powiedział.

Jak dodał, dla wielu firm to czas zagrożeń i trudności, z jakimi nigdy wcześniej się nie mierzyły. "Ale też szansa na znalezienie nowego, lepszego miejsca na gospodarczej mapie polski, Europy, a dla niektórych na mapie świata" - wskazał szef rządu. Jego zdaniem, dobra współpraca wymaga platformy wymiany pomysłów i doświadczeń.

Kongres ESG Polska Moc Biznesu rozpoczął się w poniedziałek. Polska Moc Biznesu to kongres, który porusza tematy społeczne, gospodarcze, ekologiczne, zarządzania biznesem oraz zdrowia publicznego. Umożliwia wymianę wspólnych idei w biznesie i poszukiwania synergii działań, które pomogą w budowaniu silnego społeczeństwa.

