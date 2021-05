Premier: szeroką ławą ruszają inwestycje, co oznacza setki tysięcy miejsc pracy w najbliższych latach

Szeroką ławą ruszają inwestycje oraz promocja specjalnych stref ekonomicznych. To oznacza setki tysięcy miejsc pracy w najbliższych paru latach, co przełoży się na wyższy popyt na pracę i wynagrodzenia w bardzo wielu branżach - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu w czasie sesji "Q&A" na Facebooku podkreślił, że "dla młodych ludzi potrzebna jest przede wszystkim lepsza praca, mieszkanie, które będzie czterema własnymi kątami". "Na to przede wszystkim kładziemy nacisk. ale także na promocję przedsiębiorczości dla tych, którzy chcą zacząć działalność na własny rachunek" - podkreślił premier.

Zapowiedział, że "szeroką ławą" ruszają inwestycje oraz promocja specjalnych stref ekonomicznych. "Właściwie cała Polska jest specjalną strefą ekonomiczną dla tych, którzy chcą lokować nowe inwestycje. To oznacza setki tysięcy miejsc pracy w najbliższych paru latach, a to będzie oznaczało wyższy popyt na pracę i wyższe wynagrodzenia naszych pracowników w bardzo wielu branżach, także nowoczesnych. Firmy, które przyciągamy działają we wszystkich branżach wysoko zaawansowanych technologii" - podkreślił Morawiecki.

Wyjaśnił, że w przypadku kredytów, Polski Ład będzie obowiązywał ludzi, którzy do niego wejdą, czyli zaciągną gwarantowany przez BGK kredyt. "Wtedy część tej kwoty w przypadku pojawienia się drugiego, trzeciego dziecka będzie im umarzana" - powiedział premier.

Pytany o podatek z wynajmu krótkoterminowego, premier wyjaśnił, że "nie będzie żadnego zróżnicowania między emerytami a osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w wieku niższym niż emerytalny".

Zapowiedział także, że w tym tygodniu na Radzie Ministrów odbędzie się dyskusja na temat projektów związanych ze służbą zdrowia, a zasygnalizowanych w Polskim Ładzie. Zaznaczył, że rząd chce, "aby poziom wydatków 7 PKB na służbę zdrowia, został osiągnięty w ciągu najbliższych 6 lat".

