Premier: szybki powrót do wzrostu gospodarczego - to jeden z głównych celów rządu na ten rok

Szybki powrót do wzrostu gospodarczego - to jeden z głównych celów rządu na ten rok. Nowy polski ład, nad którym intensywnie pracujemy, ma ten wzrost zapewnić - podkreślił w środę we wpisie na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

"Aby Polska nadal miała jeden z najlepszych poziomów wzrostu gospodarczego w UE, musimy we właściwy sposób zagospodarować wszelkie dostępne nam środki. Będzie to wymagać szerokich konsultacji społecznych, ekspertyz, analiz specjalistów, ale również szybkiego tempa działania" - podkreślił szef rządu w dodanej do wpisu ilustracji.

"Zrównoważony, szybki rozwój Polski, pomimo epidemii - to jeden z głównych celów rządu na nadchodzący rok" - zaznaczył Morawiecki. "Na nim dziś się skupiamy i dzięki współpracy, odpowiedzialnemu planowaniu i solidarności go zrealizujemy" - dodał.