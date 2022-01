Premier: Tarcza Antyinflacyjna 2.0 pomoże w walce z inflacją i wzrostem cen

Tarcza Antyinflacyjna 2.0 to szereg rozwiązań, które pomogą polskim rodzinom w walce z europejską inflacją i wzrostem cen - podkreślił szef rządu Mateusz Morawiecki przypominając, że od 1 lutego mają zostać obniżone podatki na paliwo, żywność, gaz, prąd i ciepło.

Sejm w środę rozpocznie dwudniowe posiedzenie, podczas którego zajmie się projektem tarczy antyinflacyjnej 2.0. Projekt zakłada m.in. obniżkę VAT-u na paliwo do 8 proc. oraz na żywność i gaz do 0 proc.

Obniżka VAT-u na paliwo do 8 proc. - według wyliczeń Kancelarii Premiera - będzie oznaczać obniżkę jego ceny na stacjach paliw o ok. 60-70 groszy na litrze, a gazu LPG o ok. 40 groszy na litrze. Ponadto, tarcza zakłada obniżkę VAT-u na żywność do 0 proc., co - zdaniem Kancelarii Premiera - doprowadzi do oszczędności gospodarstwa średnio 45 zł miesięcznie.

Zgodnie z tzw. tarczą antyinflacyjną 2.0 obniżony zostanie VAT na media: - na gaz do 0 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 0 proc.); - na prąd do 5 proc. (przedłużenie obniżki z tarczy 1.0; obniżka z 23 do 5 proc.); - na ciepło do 5 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 5 proc.). Tarcza zakłada także obniżkę VAT-u na nawozy z 8 do 0 proc.

