Premier: trudno znaleźć poza Europą państwo, które rozumie problemy Polski tak, jak Korea Południowa

Trudno znaleźć poza Europą państwo, które rozumie problemy Polski tak, jak Korea Południowa; podczas spotkania z premierem Korei bardzo szybko doszliśmy do porozumienia w kwestiach gospodarczych i współpracy w dziedzinie wojskowej - powiedział premier Mateusz Morawiecki na środowym live.

Morawiecki w środę spotkał się z premierem Republiki Korei (Południowej) Hanem Duck-soo, który przebywa z wizytą w Polsce. Do spotkania nawiązał w transmisji live na Facebooku w środę wieczorem. Jak mówił, Korea Południowa jest bardzo ważnym partnerem Polski. "Leży daleko od Polski, 8 tys. km, ale trudno znaleźć na arenie międzynarodowej, szczególnie poza Europą, państwo, które tak dobrze rozumie bieżące problemy polski" - stwierdził.

"Korea wie, co to znaczy żyć w cieniu wielkiego, potężnego sąsiada, a nawet dwóch potężnych sąsiadów - oni mają Chiny, Rosję, dawniej Japonię jako państwo, które ich najeżdżało; my żyliśmy przez ponad tysiąc lat żyjemy między Rosją a Niemcami" - powiedział Morawiecki.

"Bardzo szybko doszliśmy do porozumienia, i obok tematów takich jak CPK, jak wymiana handlowa, gospodarcza, rozmawialiśmy również o rozwiązaniach wojskowych. Co to oznacza? Kupujemy od Korei najnowocześniejszą broń, ale poprosiłem premiera, powiedziałem mu, że oczekujemy tego, żeby kolejne inwestycje i kolejne zakupy łączyły się z budową fabryk w Polsce" - zaznaczył premier.

Jak mówił, "wtedy koreańska myśl techniczna, technologia, know-how, sposób zarządzania i realizacji poszczególnych kontraktów będą się wiązały z podniesieniem poziomu kwalifikacji i rozwoju technologicznego w Polsce". "W ten sposób widzę rozwój gospodarczy w Polsce w najbliższych 5-8 latach, właśnie poprzez transplantację, zaczerpnięcie tej myśli technicznej od najlepiej, najwyżej rozwiniętych państw świata" - zaznaczył premier.

Dodał, że Polska już bardzo blisko współpracuje z Republiką Korei. "A teraz otwiera się nowa karta w historii tej współpracy, właśnie w dziedzinie wojskowej, produkcji uzbrojenia. Z niej już dzisiaj jesteśmy dumni, ale dzięki koreańskiej myśli technicznej będziemy mogli bardzo szybko zaproponować również nowe produkty eksportowe z Polski" - powiedział Morawiecki.

"Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby podnieść jakość uzbrojenia polskiej armii, ale jednocześnie też chcę, aby broń, którą posługuje się wojsko polskie była możliwie nowoczesna, niezawodna, technologicznie zaawansowana i polska. Premier Korei Południowej doskonale to rozumie, będzie w kontakcie ze swoimi firmami i taką dyspozycję czy rekomendację bardzo mocno im przekaże" - wskazał również Morawiecki. Jak dodał, negocjacje ze stroną koreańską dotyczą przede wszystkim kupowanych przez Polskę czołgów i armatohaubic oraz wyrzutni rakiet K239 Chunmoo.

