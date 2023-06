Premier: tunel w Świnoujściu zwiększy potencjał i atrakcyjność regionu

Tunel w Świnoujściu zwiększy potencjał i atrakcyjność regionu; tunel połączy miasto z resztą kraju - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki w Golczewie (Zachodniopomorskie). Dodał, że takie inwestycje umożliwiają szybszy rozwój gospodarczy.

Premier Mateusz Morawiecki był pytany w czwartek o otwarcie tunelu w Świnoujściu i znaczenie tej inwestycji dla kraju i Pomorza Zachodniego.

Jak podkreślił szef rządu, "Świnoujście było oddzielone od reszty kraju wodą". "Wybudowaliśmy tunel, który połączył to przepiękne miasto z Rzeczpospolitą" - powiedział premier.

Dodał, że inwestycja ta z jednej strony jest praktyczna, z drugiej symboliczna. "Praktyczna dlatego, że zwiększy oczywiście potencjał i atrakcyjność tamtego regionu - nie tylko miasta, ale też okolic miasta Świnoujście, właśnie po drugiej strony Świny. Ale również jest inwestycją symboliczną, ponieważ to właśnie PiS obiecał tę inwestycję i dotrzymaliśmy danego słowa" - wskazał Morawiecki.

Jak podkreślił, "pokazujemy, że Polska jest jedna, że łączymy Polskę drogami szybkiego ruchu, ale także powiatowymi, gminnymi, tunelami, to wszystko co stwarza praktyczny wymiar dla rozwoju gospodarczego i umożliwia dużo szybszy rozwój". "Rozwój, który już jest dużo szybszy niż w większości krajów UE, krajów OECD" - zaznaczył szef rządu.

Przeprawa pod cieśniną Świny ma połączyć wyspę Wolin z wyspą Uznam, na której znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska, a tym samym zakończyć problemy komunikacyjne mieszkańców Świnoujścia i turystów. Aby przedostać się na wyspę Uznam należy obecnie skorzystać z przeprawy promowej, co często wiąże się z długim oczekiwaniem. Droga między wyspami Wolin i Uznam będzie mieć długość ok. 3,2 km. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Jak informuje MI, przeprawa pod Świną to część drogi krajowej nr 93. Głównym elementem przeprawy jest jednonawowy tunel pod Świną o długość 1,44 km. Inwestorem jest Świnoujście, a inwestorem zastępczym - szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Drążenie tunelu rozpoczęło się 17 marca 2021 r. i zakończyło się we wrześniu 2021 r. Obecnie trwają końcowe testy i kalibracja systemów tunelu, w tym kluczowego systemu wentylacji. Tunel ma być wkrótce oddany do użytku.

Koszt budowy to ponad 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Pozostałą część Świnoujście dokłada z własnego budżetu.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl