Premier: u progu globalnego kryzysu stabilizujące środki europejskie są bardzo potrzebne

Negocjacje zakończyły się ogromnym sukcesem, zwłaszcza teraz, u progu globalnego kryzysu środki z UE będą bardzo, bardzo potrzebne - powiedział premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu negocjacji ws. Umowy Partnerstwa z KE, która pozwoli skorzystać Polsce ze środków UE na lata 2021-2027.

W czwartek premier spotkał się w Warszawie z komisarz UE ds. spójności i reform Elisą Ferreirą. Morawiecki podczas konferencji prasowej poinformował, że zakończono negocjacje z KE w kwestii Umowy Partnerstwa, która pozwoli Polsce sięgnąć po środki UE w latach 2021-2027. "Do zrealizowania mamy bardzo wiele projektów; zwłaszcza teraz, u progu rozwijającego się globalnego gospodarczego kryzysu stabilizujące środki z Unii europejskiej są bardzo, bardzo potrzebne" - powiedział.

Jak dodał, "będzie to impuls rozwojowy, które teraz nam się bardzo przyda, zwłaszcza w czasie wysokiej inflacji".

"Podobnie jak w przypadku wykonania poprzednich perspektyw unijnych są różne wskaźniki i cele - tak jak i wcześniej, większość wykonaliśmy, o część się spieramy z Komisją Europejską. To jest jak najbardziej normalne w relacjach pomiędzy państwami członkowskimi a Unią Europejską. Różne wskaźniki są tak skonstruowane, by służyły rozwojowi gospodarczemu i społecznemu naszego kraju - to będą wskaźniki naszego rozwoju" - oświadczył premier.

Morawiecki odniósł się również do opinii, że "wynegocjowanie takiego budżetu nie będzie możliwe, że poprzedni budżet był największy, a w obecnej Unii Europejskiej ten musi być mniejszy". "Życie pokazało, że nasza skuteczność negocjacyjna, ale także wola dogadania się były kluczowe i zakończyliśmy te negocjacje ogromnym sukcesem" - stwierdził.

