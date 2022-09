Premier: udowadniamy, że z prawdziwej niezależności biorą się projekty wielkiej zmiany

Udowadniamy, że z prawdziwej niezależności biorą się projekty wielkiej zmiany - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki, podczas uroczystości otwarcia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

"To my stoimy na straży niezależności i suwerenności państwa polskiego i polskich szans" - powiedział szef rządu. "Udowadniamy, że (...) z niezależności prawdziwej, także niezależnej polityki gospodarczej, naprawy finansów publicznych, biorą się wielkie projekty, projekty wielkiej zmiany, wielkich możliwości i wielkiej nadziei dla Polaków, że dopiero wtedy Polska może rozwijać swoje skrzydła" - mówił.

"I my w tym sporze symbolicznym staliśmy zawsze po właściwej stronie, stronie tych, którzy chcieli rozwijać szanse Polski we wszystkich jej zakątkach, także w tym, który przed II wojną światową należał do Niemiec, a później trafił z powrotem do Polski" - dodał.

Zwrócił uwagę, że dziś przed tą przepiękną częścią Polski, ziemią elbląską i regionem otwierają się nowe możliwości. "A my dbamy o każdy, nawet zapomniany, kawałek Polski, każdy region, każdą gminę i każdy powiat" - podkreślił szef rządu.

Dziękował wykonawcom i protoplastom tego - jak to ujął - "wielkiego dzieła". Szczególnie dziękował prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu oraz wszystkim posłom PiS, w tym politykom PiS z ziemi elbląskiej, którzy - jak podkreślał - uparcie wierzyli, że realizacja tego dzieła jest możliwa.

"Tak, drodzy rodacy, realizacja tego dzieła jest możliwa, i wielu innych, o których mówił pan prezydent jest też możliwa, jest możliwa tylko wtedy, kiedy nie pozwolimy na zamazanie rzeczywistości, na nazywanie czarnego białym, na to, co jest dzisiaj przedmiotem specjalnej operacji politycznej. Bo te dzieła nie biorą się z niczego: biorą się z woli patriotycznej i woli politycznej" - dodał.

"I oby nasi rodacy mieli otwarte oczy szeroko na całą naszą rzeczywistość. Oby ta wielka inwestycja, ten kanał żeglugowy przypominał o tym, bo jeśli będzie przypominał, to będziemy w stanie podnieść Polskę na jeszcze wyższe poziomy, na wyżyny, które marzyły się i o których śnili nasi poprzednicy, poprzednie pokolenia" - dodał. Wyraził nadzieję, że jest to możliwe i że tak się stanie.

"Niech ta nadzieja towarzyszy nam w kolejnych latach, kolejnych dziesięcioleciach. Niech żyje Polska!" - zakończył.

