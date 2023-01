Premier uspokaja ws. KPO: złożenie wniosku niebawem

Złożenie wniosku o wypłaty z KPO to kwestia dość bliskiej przyszłości; chcemy to zrobić już w porozumieniu z Komisją Europejską - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Premier pytany na czwartkowym briefingu kiedy rząd złoży wniosek o wypłatę w ramach Krajowego Planu Odbudowy podkreślił, że "tutaj bardzo dużo zależy od tego, jak zakończy się proces legislacyjny" nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

"W kwestii nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym coraz bliżej pozytywnego zakończenia"

Nowelą w przyszłym tygodniu ma zająć się Senat. Jej założenia były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli. Zgodnie z tymi przepisami sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN.

Szef rządu wyraził nadzieję, że w tej kwestii jesteśmy coraz bliżej pozytywnego zakończenia. "Mam nadzieję, że Senat zaakceptuje naszą ustawę. Ustawę, która jest bazą do kompromisu z Unią Europejską" - powiedział.

"Jeśli tak się stanie, to prawdopodobnie jeszcze przed przekazaniem ustawy do pana prezydenta będziemy mogli złożyć wniosek (o wypłaty z KPO - PAP), choć zależy to jeszcze także od tzw. ustawy 10H, ustawy wiatrakowej" - zaznaczył Morawiecki.

Środki z KPO zależą też od ustawy wiatrakowej. I tu blisko kompromisu

Celem tej ustawy jest liberalizacja tzw. zasady 10H w przypadku wiatraków na lądzie. Propozycja zakłada, że minimalna odległość turbin wiatrowych od zabudowań będzie mogła być inna niż 10-krotność wysokości wiatraka, jednak nie mniejsza niż 500 metrów. O ostatecznej odległości decydować będzie społeczność lokalna.

Zdaniem premiera "i tutaj jesteśmy bliżej jakiegoś kompromisowego rozwiązania". "Kompromisowego, podkreślam, nie powrotu do poprzedniego stanu, tylko rozwiązania akceptowalnego społecznie" - dodał Morawiecki. "Sądzę, że jest to kwestia dość bliskiej przyszłości, kiedy będziemy mogli złożyć wniosek. Chcemy, aby on był złożony już też w porozumieniu z Komisją Europejską" - podsumował Morawiecki. W briefingu, którego głównym tematem była pomoc Ukrainie, brał też udział m.in. komisarz UE ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz. Szef rządu zwrócił się do niego, odpowiadając na pytanie o KPO.

"Mam nadzieję, że pan komisarz będzie nas tutaj również w tym wspierał, patrząc na to, jakie wysiłki po stronie Polski są wykonywane, aby zamknąć te niepotrzebne spory na Zachodzie, bo prawdziwy wróg jest na Wschodzie" - powiedział Morawiecki.

